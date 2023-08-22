Вице-премьер РФ Голикова: россияне стали реже умирать

22 августа 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова заявила, что смертность в России снизилась на 12,9 процента за первое полугодие Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели», — цитируют слова Голиковой РИА Новости. По словам вице-премьера, за аналогичный период рождаемость также снизилась, но всего на 2,3%. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних. Она объяснила это демографическим спадом 1990-х годов и уточнила, что с 1 сентября в стране будет запущен пилотный проект по проверке эффективности реализуемых мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации. По ее словам, проект продлится до конца 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели могут помочь в решении демографической проблемы, мотивируя своих работников рожать детей. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В России на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели», — цитируют слова Голиковой РИА Новости. По словам вице-премьера, за аналогичный период рождаемость также снизилась, но всего на 2,3%. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних. Она объяснила это демографическим спадом 1990-х годов и уточнила, что с 1 сентября в стране будет запущен пилотный проект по проверке эффективности реализуемых мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации. По ее словам, проект продлится до конца 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели могут помочь в решении демографической проблемы, мотивируя своих работников рожать детей. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.