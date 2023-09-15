Участвовавший в скандальных выборах в Хакасии депутат Сокол сдаст мандат 15 сентября 2023 в 21:22 Размер текста - 17 + В Госдуму внесен постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола Фото: Пресс-служба Государственной Думы В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола. Он опубликован в базе Госдумы. «Направляю проект постановления Государственной Думы «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сокола Сергея Михайловича», — сказано в проекте . Он опубликован на официальном сайте законодательной деятельности РФ. Также в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата «Единой России» Игоря Кастюкевича. Ранее Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Он считался основным противником губернатора Валентина Коновалова. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола. Он опубликован в базе Госдумы. «Направляю проект постановления Государственной Думы «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сокола Сергея Михайловича», — сказано в проекте. Он опубликован на официальном сайте законодательной деятельности РФ. Также в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата «Единой России» Игоря Кастюкевича. Ранее Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Он считался основным противником губернатора Валентина Коновалова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям