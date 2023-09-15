Участвовавший в скандальных выборах в Хакасии депутат Сокол сдаст мандат

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В Госдуму внесен постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола Фото:

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола. Он опубликован в базе Госдумы.

«Направляю проект постановления Государственной Думы «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сокола Сергея Михайловича», — сказано в проекте. Он опубликован на официальном сайте законодательной деятельности РФ. Также в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата «Единой России» Игоря Кастюкевича.

Ранее Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Он считался основным противником губернатора Валентина Коновалова.

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В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Сокола. Он опубликован в базе Госдумы. «Направляю проект постановления Государственной Думы «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сокола Сергея Михайловича», — сказано в проекте. Он опубликован на официальном сайте законодательной деятельности РФ. Также в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата «Единой России» Игоря Кастюкевича. Ранее Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Он считался основным противником губернатора Валентина Коновалова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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