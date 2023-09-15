15 сентября 2023

Финансовый консультант заявила возможности получить доплату в 45% от зарплаты

Финансовый консультант заявила о возможности получить доплату в 45% от зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Для получения доплаты нужно проработать 18, 5 лет, сказала Инна Филатова
Для получения доплаты нужно проработать 18, 5 лет, сказала Инна Филатова Фото:

Работникам, трудящимся на государственной службе, положена доплата в размере 45% от заработной платы за выслугу лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала финансовый консультант Инна Филатова.

«За выслугу лет на определенных государственных должностях — космонавтам и летчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим (сотрудникам прокуратуры, правительства и правоохранительных органов) — назначается доплата. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году 18 лет и шесть месяцев на госслужбе. Доплата составляет 45% от зарплаты», — сказала Инна Филатова.

Также дополнительные средства положены участникам спецоперации, отметила финансовый консультант. «Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6 328 рублей», — объяснила специалист.

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Работникам, трудящимся на государственной службе, положена доплата в размере 45% от заработной платы за выслугу лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала финансовый консультант Инна Филатова. «За выслугу лет на определенных государственных должностях — космонавтам и летчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим (сотрудникам прокуратуры, правительства и правоохранительных органов) — назначается доплата. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году 18 лет и шесть месяцев на госслужбе. Доплата составляет 45% от зарплаты», — сказала Инна Филатова. Также дополнительные средства положены участникам спецоперации, отметила финансовый консультант. «Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6 328 рублей», — объяснила специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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