Финансовый консультант заявила возможности получить доплату в 45% от зарплаты Финансовый консультант заявила о возможности получить доплату в 45% от зарплаты 16 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 + Для получения доплаты нужно проработать 18, 5 лет, сказала Инна Филатова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работникам, трудящимся на государственной службе, положена доплата в размере 45% от заработной платы за выслугу лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала финансовый консультант Инна Филатова. «За выслугу лет на определенных государственных должностях — космонавтам и летчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим (сотрудникам прокуратуры, правительства и правоохранительных органов) — назначается доплата. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году 18 лет и шесть месяцев на госслужбе. Доплата составляет 45% от зарплаты», — сказала Инна Филатова. Также дополнительные средства положены участникам спецоперации, отметила финансовый консультант. «Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6 328 рублей», — объяснила специалист. Работникам, трудящимся на государственной службе, положена доплата в размере 45% от заработной платы за выслугу лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала финансовый консультант Инна Филатова. «За выслугу лет на определенных государственных должностях — космонавтам и летчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим (сотрудникам прокуратуры, правительства и правоохранительных органов) — назначается доплата. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году 18 лет и шесть месяцев на госслужбе. Доплата составляет 45% от зарплаты», — сказала Инна Филатова. Также дополнительные средства положены участникам спецоперации, отметила финансовый консультант. «Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6 328 рублей», — объяснила специалист. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям