В Сургутском театре сделают капитальный ремонт в новом творческом сезоне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Сургутском театре анонсировали капитальный ремонт, который планируется сделать в новом творческом сезоне. Об этом сообщила Елена Шумакова на открытии сезона.

«Это знаковый 24 сезон, театр движется к своему большому юбилею. Мы на пороге решений, связанных с тем, что в театре начнется капремонт. Будет большая современная и оборудованная сцена», — рассказала Шумакова.

На открытии театрального сезона также присутствовала новый директор департамента культуры ХМАО Маргарита Козлова. Вместе со зрителями окружные чиновники посмотрели премьеру спектакля «Онегин».

Эту фотку еще нужно добавить. Это премьера спектакля «Онегин», которой открылся новый театральный сезон в Сургутском музыкально-драматическом театре.