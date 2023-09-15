В свердловском карьере нашли труп мужчины, пропавшего два года назад

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, силовики, полиция, полк ппсп
В полиции пояснили, что признаков криминала в смерти нет Фото:

В Карпинске (Свердловская область) рыбаки из карьера выловили труп мужчины, который пропал летом 2021 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Скелетированное тело человека обнаружено рыбаками днем 14 сентября. По одежде он предварительно опознан как без вести пропавший в июле 2021 года 42-летний житель Карпинска», — рассказал Валерий Горелых. При этом информации, что смерть была вызвана противоправными действиями — нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Там пояснили, что следователи провели осмотр места происшествия и провели опрос свидетелей. Вскоре будет проведена судмедэкспертиза, которая установит давность и точную причину смерти.

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В Карпинске (Свердловская область) рыбаки из карьера выловили труп мужчины, который пропал летом 2021 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Скелетированное тело человека обнаружено рыбаками днем 14 сентября. По одежде он предварительно опознан как без вести пропавший в июле 2021 года 42-летний житель Карпинска», — рассказал Валерий Горелых. При этом информации, что смерть была вызвана противоправными действиями — нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Там пояснили, что следователи провели осмотр места происшествия и провели опрос свидетелей. Вскоре будет проведена судмедэкспертиза, которая установит давность и точную причину смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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