15 сентября 2023

Свердловский водитель сбил пешехода на «трассе смерти» и скрылся

Свердловчанин насмерть сбил пенсионерку на трассе «Екатеринбург — Серов» и уехал
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионерку Фото:

Неизвестный водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» и скрылся. Автодорога называется «трасса смерти» из-за большого количества аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову.

«Неустановленный водитель сбил пешехода, который шел обочине по ходу движения машин, в нарушении ПДД. Водитель, допустивший ДТП, скрылся с места происшествия. В результате аварии 70-летняя женщина доставлена в городскую больницу Серова. Спустя полтора часа скончалась от полученных травм», — сообщили на странице пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 15 сентября примерно в 22:30 на 337 километре трассы. Водителей, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по номеру 8 (343) 859-02-20.

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Неизвестный водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» и скрылся. Автодорога называется «трасса смерти» из-за большого количества аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову. «Неустановленный водитель сбил пешехода, который шел обочине по ходу движения машин, в нарушении ПДД. Водитель, допустивший ДТП, скрылся с места происшествия. В результате аварии 70-летняя женщина доставлена в городскую больницу Серова. Спустя полтора часа скончалась от полученных травм», — сообщили на странице пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла 15 сентября примерно в 22:30 на 337 километре трассы. Водителей, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по номеру 8 (343) 859-02-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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