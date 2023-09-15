WP: встреча Путина и Ким Чен Ына указала на провальность политики США

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына демонстрирует провальную политику президента США Джо Байдена в сторону Северной Кореи. Об этом говорится в материале американской газеты.
«Последствия „политики невзаимодействия“ администрации Байдена с Пхеньяном проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке», — указано в статье The Washington Post. По мнению автора, встреча лидеров двух стран «подчеркивает провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».
Автор поясняет, что Байдену нелегко даются попытки наладить любые отношения с КНДР при том, что он готовится быть переизбранным на пост президента США. При этом для сотрудничества с Северной Кореей нужны сильные лидерские качества и политический вес.
Ранее Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на Дальнем Востоке. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов.
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына демонстрирует провальную политику президента США Джо Байдена в сторону Северной Кореи. Об этом говорится в материале американской газеты. «Последствия „политики невзаимодействия“ администрации Байдена с Пхеньяном проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке», — указано в статье The Washington Post. По мнению автора, встреча лидеров двух стран «подчеркивает провал политики Байдена в отношении Северной Кореи». Автор поясняет, что Байдену нелегко даются попытки наладить любые отношения с КНДР при том, что он готовится быть переизбранным на пост президента США. При этом для сотрудничества с Северной Кореей нужны сильные лидерские качества и политический вес. Ранее Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на Дальнем Востоке. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов.