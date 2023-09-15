15 сентября 2023

WP: встреча Путина и Ким Чен Ына указала на провальность политики США

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент россии Владимир Путин ранее встретился с лидером Северной Кореи Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына демонстрирует провальную политику президента США Джо Байдена в сторону Северной Кореи. Об этом говорится в материале американской газеты.

«Последствия „политики невзаимодействия“ администрации Байдена с Пхеньяном проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке», — указано в статье The Washington Post. По мнению автора, встреча лидеров двух стран «подчеркивает провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».

Автор поясняет, что Байдену нелегко даются попытки наладить любые отношения с КНДР при том, что он готовится быть переизбранным на пост президента США. При этом для сотрудничества с Северной Кореей нужны сильные лидерские качества и политический вес.

Ранее Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на Дальнем Востоке. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов.

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Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына демонстрирует провальную политику президента США Джо Байдена в сторону Северной Кореи. Об этом говорится в материале американской газеты. «Последствия „политики невзаимодействия“ администрации Байдена с Пхеньяном проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке», — указано в статье The Washington Post. По мнению автора, встреча лидеров двух стран «подчеркивает провал политики Байдена в отношении Северной Кореи». Автор поясняет, что Байдену нелегко даются попытки наладить любые отношения с КНДР при том, что он готовится быть переизбранным на пост президента США. При этом для сотрудничества с Северной Кореей нужны сильные лидерские качества и политический вес. Ранее Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на Дальнем Востоке. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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