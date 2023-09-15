Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи. Там министр обороны РФ Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
«Шойгу представил [Ким Чен Ыну] российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением, — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом „Кинжал“. О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса „Кинжал“ доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш», — заявили в пресс-службе Минобороны. Уточняется, что у этого ГРК нет аналогов в мире.
Также глава КНДР ознакомился со стратегическими российскими самолетами. Ему показали сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, а также дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Кроме того, северокорейский лидер ознакомился с дальнемагистральным самолетом Ту-214, предназначенным для перевозки пассажиров. Он оснащен современными, высокоэкономичными двигателями, произведенными в РФ.
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