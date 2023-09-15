Шойгу показал Ким Чен Ыну современную авиатехнику ВКС России. Видео 16 сентября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 + Ким Чен Ын ознакомился с современной авиатехникой РФ Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи. Там министр обороны РФ Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». «Шойгу представил [Ким Чен Ыну] российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением, — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом „Кинжал“. О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса „Кинжал“ доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш», — заявили в пресс-службе Минобороны. Уточняется, что у этого ГРК нет аналогов в мире. Также глава КНДР ознакомился со стратегическими российскими самолетами. Ему показали сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, а также дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, северокорейский лидер ознакомился с дальнемагистральным самолетом Ту-214, предназначенным для перевозки пассажиров. Он оснащен современными, высокоэкономичными двигателями, произведенными в РФ. Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи. Там министр обороны РФ Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру современную авиатехнику Воздушно-космических сил России, среди которой гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». «Шойгу представил [Ким Чен Ыну] российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением, — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом „Кинжал“. О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса „Кинжал“ доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш», — заявили в пресс-службе Минобороны. Уточняется, что у этого ГРК нет аналогов в мире. Также глава КНДР ознакомился со стратегическими российскими самолетами. Ему показали сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, а также дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, северокорейский лидер ознакомился с дальнемагистральным самолетом Ту-214, предназначенным для перевозки пассажиров. Он оснащен современными, высокоэкономичными двигателями, произведенными в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям