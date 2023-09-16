Вахтовик из ХМАО спровоцировал смертельное ДТП в Тюменской области. Фото

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ДТП на Щербакова-Объездная под мостом. Екатеринбург
В ДТП погибла жительница Тобольска Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте. По информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Cherry ехал с вахты из Нижневартовска и уснул за рулем.

«Трагедия произошла сегодня около шести часов утра на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. Столкнулись Cherry и Skoda. Предварительно, Cherry выехал на встречную полосу. Возможно, 51-летний водитель Cherry уснул за рулем. Мужчина проехал более 700 километров, выехав из Нижневартовска. Погибла 33-летняя водитель Skoda», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В автомобиле вместе с погибшей находилась ее 12-летняя дочь. Девочка после ДТП сразу позвонила отцу в Тобольск и рассказала о случившемся. Виновник столкновения направлялся в Башкортостан. Из-за усталости он мог уснуть за рулем.

Ранее сообщалось, что трассу Тюмень-Ханты-Мансийск накрыл густой туман. Из-за плохой видимости утром 16 сентября произошло сразу два ДТП, в которых пострадали люди.

Водитель Cherry мог уснуть за рулем из-за долгой дороги
Водитель Cherry мог уснуть за рулем из-за долгой дороги
Фото:
Автомобиль Skoda после столкновения улетел в кювет
Автомобиль Skoda после столкновения улетел в кювет
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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте. По информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Cherry ехал с вахты из Нижневартовска и уснул за рулем. «Трагедия произошла сегодня около шести часов утра на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. Столкнулись Cherry и Skoda. Предварительно, Cherry выехал на встречную полосу. Возможно, 51-летний водитель Cherry уснул за рулем. Мужчина проехал более 700 километров, выехав из Нижневартовска. Погибла 33-летняя водитель Skoda», — сообщается в telegram-канале ведомства. В автомобиле вместе с погибшей находилась ее 12-летняя дочь. Девочка после ДТП сразу позвонила отцу в Тобольск и рассказала о случившемся. Виновник столкновения направлялся в Башкортостан. Из-за усталости он мог уснуть за рулем. Ранее сообщалось, что трассу Тюмень-Ханты-Мансийск накрыл густой туман. Из-за плохой видимости утром 16 сентября произошло сразу два ДТП, в которых пострадали люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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