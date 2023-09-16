В ДТП погибла жительница Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте. По информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Cherry ехал с вахты из Нижневартовска и уснул за рулем.

«Трагедия произошла сегодня около шести часов утра на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. Столкнулись Cherry и Skoda. Предварительно, Cherry выехал на встречную полосу. Возможно, 51-летний водитель Cherry уснул за рулем. Мужчина проехал более 700 километров, выехав из Нижневартовска. Погибла 33-летняя водитель Skoda», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В автомобиле вместе с погибшей находилась ее 12-летняя дочь. Девочка после ДТП сразу позвонила отцу в Тобольск и рассказала о случившемся. Виновник столкновения направлялся в Башкортостан. Из-за усталости он мог уснуть за рулем.

Ранее сообщалось, что трассу Тюмень-Ханты-Мансийск накрыл густой туман. Из-за плохой видимости утром 16 сентября произошло сразу два ДТП, в которых пострадали люди.

Водитель Cherry мог уснуть за рулем из-за долгой дороги Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области