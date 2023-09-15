15 сентября 2023

Ким Чен Ын оставил послание на корабле «Маршал Шапошников»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ыну показывают российское вооружение Фото:

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил военный российский фрегат «Маршал Шапошников». В ходе визита он оставил отзыв в книге почетных посетителей.

«После осмотра фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ <…> Ким Чен Ын был приглашен в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почетных посетителей», — сообщили в Минобороны РФ. В ходе посещения фрегата лидеру Северной Кореи рассказали о потенциале данного вооружения. Отмечается, что «Маршал Шапошников» недавно был модернизирован.

Журналисты американского издания называли российский фрегат наиболее опасным российским оружием. Они отмечали, что «Маршал Шапошников» вооружен ракетами «Циркон», предназначенными для поражения противокорабельных целей.

В настоящий момент лидер КНДР находится в России, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо фрегата, Ким Чен Ын высоко оценил и российскую авиацию, передает телеканал 360.

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Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил военный российский фрегат «Маршал Шапошников». В ходе визита он оставил отзыв в книге почетных посетителей. «После осмотра фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ <…> Ким Чен Ын был приглашен в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почетных посетителей», — сообщили в Минобороны РФ. В ходе посещения фрегата лидеру Северной Кореи рассказали о потенциале данного вооружения. Отмечается, что «Маршал Шапошников» недавно был модернизирован. Журналисты американского издания называли российский фрегат наиболее опасным российским оружием. Они отмечали, что «Маршал Шапошников» вооружен ракетами «Циркон», предназначенными для поражения противокорабельных целей. В настоящий момент лидер КНДР находится в России, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо фрегата, Ким Чен Ын высоко оценил и российскую авиацию, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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