В США испугались самого опасного оружия России

Military Watch: ракеты «Циркон» являются самым опасным оружием РФ

23 апреля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Ракеты «Циркон», которые использует РФ, практически невозможно перехватить, считают в США Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный ракетами «Циркон», является самым опасным оружием страны. Так считает редакция американского журнала Military Watch. «Преимущества ракет „Циркон“ в дальности, а также дополняются очень высокими проникающими способностями, скоростью и маневренностью. Эти отличия делают практически невозможным перехвата ракет существующими средствами защиты противовоздушной обороны. <…> Фрегат „Маршал Шапошников“ может быть самым опасным надводным кораблем России» — пишут авторы материала. Журналисты подчеркивают, что оружие, внедренное на российский корабль, считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире. При этом они уточняют, что изначально фрегат «Маршал Шапошников» не разрабатывался для борьбы с противокорабельными целями. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин предполагал, что Россия будет использовать гиперзвуковое оружие, если Германия отправит на Украину танки Leopard. Также сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами.

Российский фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный ракетами «Циркон», является самым опасным оружием страны. Так считает редакция американского журнала Military Watch. «Преимущества ракет „Циркон“ в дальности, а также дополняются очень высокими проникающими способностями, скоростью и маневренностью. Эти отличия делают практически невозможным перехвата ракет существующими средствами защиты противовоздушной обороны. <…> Фрегат „Маршал Шапошников“ может быть самым опасным надводным кораблем России» — пишут авторы материала. Журналисты подчеркивают, что оружие, внедренное на российский корабль, считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире. При этом они уточняют, что изначально фрегат «Маршал Шапошников» не разрабатывался для борьбы с противокорабельными целями. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин предполагал, что Россия будет использовать гиперзвуковое оружие, если Германия отправит на Украину танки Leopard. Также сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами.