15 сентября 2023

Водитель угрожал отверткой полицейским после ДТП в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя задержали и отправили под суд Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) осудили водителя, который допустил ДТП, а после происшествия угрожал отверткой прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В ходе разбирательства [ДТП] нетрезвый молодой человек, выражая несогласие с законными действиями сотрудников полиции, взял отвертку и направил ее в сторону одного из госавтоинспекторов, а затем высказал в адрес стражей порядка угрозы применения физического насилия. Полицейские пресекли противоправные действия гражданина», — написано на сайте ведомства.

Выяснилось, что ранее житель Прикамья уже привлекался к административной ответственности. По совокупности преступлений суд приговорил его к обязательным работам (240 часов) и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (два года). Также виновный должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о пьяном водителе из Перми, который угрожал ножом полицейским. Нарушитель был обезврежен сотрудники ДПС.

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В Кудымкаре (Пермский край) осудили водителя, который допустил ДТП, а после происшествия угрожал отверткой прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В ходе разбирательства [ДТП] нетрезвый молодой человек, выражая несогласие с законными действиями сотрудников полиции, взял отвертку и направил ее в сторону одного из госавтоинспекторов, а затем высказал в адрес стражей порядка угрозы применения физического насилия. Полицейские пресекли противоправные действия гражданина», — написано на сайте ведомства. Выяснилось, что ранее житель Прикамья уже привлекался к административной ответственности. По совокупности преступлений суд приговорил его к обязательным работам (240 часов) и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (два года). Также виновный должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о пьяном водителе из Перми, который угрожал ножом полицейским. Нарушитель был обезврежен сотрудники ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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