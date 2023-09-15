15 сентября 2023

В Челябинской области в ДТП с трактором погиб мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из участников ДТП погиб Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области 15 сентября поздно вечером произошла смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора, который ехал по дороге с прицепом без световых сигналов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 15.09.2023 на территории Аргаяшского района. В результате ДТП водитель а/м Датсун скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла 15 сентября в 20:00 на третьем километре автодороги «Большое Куйсарина-Кулуево-Яроткулово». 72-летний водитель автомобиля «Датсун он-до» (Datsun on-DO) столкнулся с двигающемся в попутном направлении трактором с самодельным прицепом без опознавательных световых сигналов. В результате аварии, водитель автомобиля «Датсун он-до» скончался на месте, 12-летний пассажир получит травмы и был госпитализирован.

В Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что движение техники агропромышленного комплекса по автомобильным дорогам требует особого внимания. Водителей такого транспорта во время проведения сельскохозяйственных работ просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на проезжей части и при пересечении дорог общего пользования.

Трактор двигался в темноте без необходимых световых сигналов
Трактор двигался в темноте без необходимых световых сигналов
Водитель легкового автомобиля погиб на месте
Водитель легкового автомобиля погиб на месте
12-летнему пассажиру легкового автомобиля потребовалась помощь врачей
12-летнему пассажиру легкового автомобиля потребовалась помощь врачей
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В Аргаяшском районе Челябинской области 15 сентября поздно вечером произошла смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора, который ехал по дороге с прицепом без световых сигналов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 15.09.2023 на территории Аргаяшского района. В результате ДТП водитель а/м Датсун скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве. Авария произошла 15 сентября в 20:00 на третьем километре автодороги «Большое Куйсарина-Кулуево-Яроткулово». 72-летний водитель автомобиля «Датсун он-до» (Datsun on-DO) столкнулся с двигающемся в попутном направлении трактором с самодельным прицепом без опознавательных световых сигналов. В результате аварии, водитель автомобиля «Датсун он-до» скончался на месте, 12-летний пассажир получит травмы и был госпитализирован. В Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что движение техники агропромышленного комплекса по автомобильным дорогам требует особого внимания. Водителей такого транспорта во время проведения сельскохозяйственных работ просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на проезжей части и при пересечении дорог общего пользования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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