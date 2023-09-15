Один из участников ДТП погиб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области 15 сентября поздно вечером произошла смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора, который ехал по дороге с прицепом без световых сигналов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 15.09.2023 на территории Аргаяшского района. В результате ДТП водитель а/м Датсун скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла 15 сентября в 20:00 на третьем километре автодороги «Большое Куйсарина-Кулуево-Яроткулово». 72-летний водитель автомобиля «Датсун он-до» (Datsun on-DO) столкнулся с двигающемся в попутном направлении трактором с самодельным прицепом без опознавательных световых сигналов. В результате аварии, водитель автомобиля «Датсун он-до» скончался на месте, 12-летний пассажир получит травмы и был госпитализирован.

В Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что движение техники агропромышленного комплекса по автомобильным дорогам требует особого внимания. Водителей такого транспорта во время проведения сельскохозяйственных работ просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на проезжей части и при пересечении дорог общего пользования.

Трактор двигался в темноте без необходимых световых сигналов Фото с telegram-канала Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

Водитель легкового автомобиля погиб на месте Фото с telegram-канала Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

12-летнему пассажиру легкового автомобиля потребовалась помощь врачей Фото с telegram-канала Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области