Прокуратура изучит рейс авиакомпании «Ямал», у которого в полете лопнуло стекло

16 сентября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Аварийная ситуация во время полета не объявлялась Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит информацию в СМИ о рейсе авиакомпании «Ямал» из Надыма в Москву, у которого в полете лопнуло лобовое стекло. Об этом сообщило ведомство в соцсети. «Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, из которой следует, что экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейсом Надым — Москва (авиакомпания „Ямал“ — прим. URA.RU), доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. Аварийная ситуация во время полета не объявлялась. В ходе проверки будет изучаться соблюдение авиаперевозчиком правил безопасности полетов. Ранее URA.RU сообщило, что у самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит информацию в СМИ о рейсе авиакомпании «Ямал» из Надыма в Москву, у которого в полете лопнуло лобовое стекло. Об этом сообщило ведомство в соцсети. «Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, из которой следует, что экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейсом Надым — Москва (авиакомпания „Ямал“ — прим. URA.RU), доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. Аварийная ситуация во время полета не объявлялась. В ходе проверки будет изучаться соблюдение авиаперевозчиком правил безопасности полетов. Ранее URA.RU сообщило, что у самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью.