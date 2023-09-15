15 сентября 2023
14 сентября 2023

Прокуратура изучит рейс авиакомпании «Ямал», у которого в полете лопнуло стекло

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийная ситуация во время полета не объявлялась Фото:

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит информацию в СМИ о рейсе авиакомпании «Ямал» из Надыма в Москву, у которого в полете лопнуло лобовое стекло. Об этом сообщило ведомство в соцсети.

«Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, из которой следует, что экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейсом Надым — Москва (авиакомпания „Ямал“ — прим. URA.RU), доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Аварийная ситуация во время полета не объявлялась. В ходе проверки будет изучаться соблюдение авиаперевозчиком правил безопасности полетов.

Ранее URA.RU сообщило, что у самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью.

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Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит информацию в СМИ о рейсе авиакомпании «Ямал» из Надыма в Москву, у которого в полете лопнуло лобовое стекло. Об этом сообщило ведомство в соцсети. «Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, из которой следует, что экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейсом Надым — Москва (авиакомпания „Ямал“ — прим. URA.RU), доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. Аварийная ситуация во время полета не объявлялась. В ходе проверки будет изучаться соблюдение авиаперевозчиком правил безопасности полетов. Ранее URA.RU сообщило, что у самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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