Бастрыкин требует доклад о разрушенном доме в Еманжелинске, где нет воды и газа

Бастрыкин просит предоставить доклад о нарушении прав жителей Челябинской области Фото: Официальный сайт Совета Федерации

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о полуразрушенном доме в Еманжелинске (Челябинская область), где нет воды и газа. О проблеме жильцов рассказали на одном из федеральных телеканалов, сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городе Еманжелинске Челябинской области жильцы не могут добиться ремонта полуразрушенного дома, в котором нет воды и газа», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале.

Уточняется, что владельцы частного дома не могут простроить новой жилье на месте старого, так как мешает обременение. Из-за плохих условий хозяйка дома вынуждена тратить средства на съемное жилье, при этом она одна содержит мужа-инвалида.

Проблемы начались в начале десятых годов, после строительства рядом детского сада. Со слов хозяев, между домов и садиком рабочие прорыли канаву и пустили речку. Весной вода пришла прямо в дом и стояла там три дня. Теперь жилье и огород топит каждую весну. Построить новый дом хозяева не могут, так как территория находится в обременении. Здесь планировали построить новый 38-й квартал.

В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области по данному факту проверка уже проводится. Александр Бастрыкин просит у главы регионального ведомства Петра Решетникова предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.