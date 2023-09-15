15 сентября 2023

В Челябинске отключат телевидение и радиовещание

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города зимой. Сургут, антенна, вышка мобильной связи
Телесигнал будет отсутствовать с 10 до 19 часов 18 сентября Фото:

В Челябинске 18 сентября произойдут перерывы в телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.

«В начале следующей недели в Челябинске будет отсутствовать телерадиовещание. 18 сентября с 10 до 19 часов будут проводиться плановые профилактические работы», — рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр. На перерыв уйдут трансляции каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с телебашни Челябинска.

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В Челябинске 18 сентября произойдут перерывы в телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В начале следующей недели в Челябинске будет отсутствовать телерадиовещание. 18 сентября с 10 до 19 часов будут проводиться плановые профилактические работы», — рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр. На перерыв уйдут трансляции каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с телебашни Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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