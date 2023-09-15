В Челябинске отключат телевидение и радиовещание

16 сентября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Телесигнал будет отсутствовать с 10 до 19 часов 18 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске 18 сентября произойдут перерывы в телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В начале следующей недели в Челябинске будет отсутствовать телерадиовещание. 18 сентября с 10 до 19 часов будут проводиться плановые профилактические работы», — рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр. На перерыв уйдут трансляции каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с телебашни Челябинска.

В Челябинске 18 сентября произойдут перерывы в телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В начале следующей недели в Челябинске будет отсутствовать телерадиовещание. 18 сентября с 10 до 19 часов будут проводиться плановые профилактические работы», — рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр. На перерыв уйдут трансляции каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с телебашни Челябинска.