Бойцы ВСУ запаниковали из-за колоссальных потерь в Харьковской области

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Вооруженные силы РФ. stock, артиллерия, пушка, stock
ВСУ несут колоссальные потери в боях около реки Оскол, заявил Виталий Ганчев Фото:
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В Харьковской области ВСУ несут огромные потери в ходе серьезных боев близ реки Оскол. Из-за этого украинские военные растерянны и начали паниковать, сказал глава областной администрации Виталий Ганчев.

«Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении», — рассказал Виталий Ганчев РИА Новости. По его словам, по этой причине в ВСУ наблюдаются растерянность и паника.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об увеличившихся случаях дезертирства в украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, передает RT. Недавно председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в районе Времевского выступа в Запорожье группа украинских военных сдалась российским войскам без боя, пишет телеканал 360.

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В Харьковской области ВСУ несут огромные потери в ходе серьезных боев близ реки Оскол. Из-за этого украинские военные растерянны и начали паниковать, сказал глава областной администрации Виталий Ганчев. «Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении», — рассказал Виталий Ганчев РИА Новости. По его словам, по этой причине в ВСУ наблюдаются растерянность и паника. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об увеличившихся случаях дезертирства в украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, передает RT. Недавно председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в районе Времевского выступа в Запорожье группа украинских военных сдалась российским войскам без боя, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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