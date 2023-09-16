Бойцы ВСУ запаниковали из-за колоссальных потерь в Харьковской области

16 сентября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

ВСУ несут колоссальные потери в боях около реки Оскол, заявил Виталий Ганчев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области ВСУ несут огромные потери в ходе серьезных боев близ реки Оскол. Из-за этого украинские военные растерянны и начали паниковать, сказал глава областной администрации Виталий Ганчев. «Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении», — рассказал Виталий Ганчев РИА Новости. По его словам, по этой причине в ВСУ наблюдаются растерянность и паника. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об увеличившихся случаях дезертирства в украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, передает RT. Недавно председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в районе Времевского выступа в Запорожье группа украинских военных сдалась российским войскам без боя, пишет телеканал 360.

В Харьковской области ВСУ несут огромные потери в ходе серьезных боев близ реки Оскол. Из-за этого украинские военные растерянны и начали паниковать, сказал глава областной администрации Виталий Ганчев. «Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении», — рассказал Виталий Ганчев РИА Новости. По его словам, по этой причине в ВСУ наблюдаются растерянность и паника. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об увеличившихся случаях дезертирства в украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, передает RT. Недавно председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в районе Времевского выступа в Запорожье группа украинских военных сдалась российским войскам без боя, пишет телеканал 360.