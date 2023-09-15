В Пермском крае психически больной мужчина зарезал знакомого

Мужчина напал на знакомого с ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственная экспертиза показала, что житель Верещагино (Пермский край), убивший ножом знакомого, страдает психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Экспертиза показала, что мужчина (обвиняемый в убийстве знакомого ножом — прим URA.RU) страдает психическим расстройство. Инкриминируемое ему деяние — совершил в состоянии невменяемости. Он нуждается в принудительных мерах медицинского характера в стационаре», — указано на сайте силового ведомства.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Фигурант находился в доме своей знакомой в компании приятелей. После ссоры с одним из гостей взял в руки нож и нанес им два удара в область грудной клетки потерпевшего, который скончался на месте от полученных ранений.

В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.