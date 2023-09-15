15 сентября 2023

В Пермском крае психически больной мужчина зарезал знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, нож, рука с ножом, преступникнож, перступник
Мужчина напал на знакомого с ножом Фото:

Следственная экспертиза показала, что житель Верещагино (Пермский край), убивший ножом знакомого, страдает психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Экспертиза показала, что мужчина (обвиняемый в убийстве знакомого ножом — прим URA.RU) страдает психическим расстройство. Инкриминируемое ему деяние — совершил в состоянии невменяемости. Он нуждается в принудительных мерах медицинского характера в стационаре», — указано на сайте силового ведомства.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Фигурант находился в доме своей знакомой в компании приятелей. После ссоры с одним из гостей взял в руки нож и нанес им два удара в область грудной клетки потерпевшего, который скончался на месте от полученных ранений.

В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Следственная экспертиза показала, что житель Верещагино (Пермский край), убивший ножом знакомого, страдает психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Экспертиза показала, что мужчина (обвиняемый в убийстве знакомого ножом — прим URA.RU) страдает психическим расстройство. Инкриминируемое ему деяние — совершил в состоянии невменяемости. Он нуждается в принудительных мерах медицинского характера в стационаре», — указано на сайте силового ведомства. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Фигурант находился в доме своей знакомой в компании приятелей. После ссоры с одним из гостей взял в руки нож и нанес им два удара в область грудной клетки потерпевшего, который скончался на месте от полученных ранений. В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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