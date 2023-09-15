15 сентября 2023

Пермские заводы будут штрафовать за вредные выбросы

Прокуратура предписала предприятиям Пермского края снизить выбросы в атмосферу
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителей распоряжения будут штрафовать Фото:

Предприятиям, расположенным на территории Пермского края, настоятельно рекомендовано снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. За нарушение требований предусмотрен штраф, пояснили в прокуратуре региона.

«Предприятия Прикамья, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За невыполнение указанных требований мероприятий предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства.

Ограничение связано с неблагоприятными метеоусловия, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей. В случае поступления обращений от граждан природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха.

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Предприятиям, расположенным на территории Пермского края, настоятельно рекомендовано снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. За нарушение требований предусмотрен штраф, пояснили в прокуратуре региона. «Предприятия Прикамья, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За невыполнение указанных требований мероприятий предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. Ограничение связано с неблагоприятными метеоусловия, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей. В случае поступления обращений от граждан природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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