Пермские заводы будут штрафовать за вредные выбросы

Прокуратура предписала предприятиям Пермского края снизить выбросы в атмосферу

16 сентября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Нарушителей распоряжения будут штрафовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятиям, расположенным на территории Пермского края, настоятельно рекомендовано снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. За нарушение требований предусмотрен штраф, пояснили в прокуратуре региона. «Предприятия Прикамья, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За невыполнение указанных требований мероприятий предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. Ограничение связано с неблагоприятными метеоусловия, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей. В случае поступления обращений от граждан природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха.

Предприятиям, расположенным на территории Пермского края, настоятельно рекомендовано снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. За нарушение требований предусмотрен штраф, пояснили в прокуратуре региона. «Предприятия Прикамья, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За невыполнение указанных требований мероприятий предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. Ограничение связано с неблагоприятными метеоусловия, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей. В случае поступления обращений от граждан природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха.