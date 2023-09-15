Пермские заводы будут штрафовать за вредные выбросы

Предприятиям, расположенным на территории Пермского края, настоятельно рекомендовано снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. За нарушение требований предусмотрен штраф, пояснили в прокуратуре региона.
«Предприятия Прикамья, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За невыполнение указанных требований мероприятий предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства.
Ограничение связано с неблагоприятными метеоусловия, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей. В случае поступления обращений от граждан природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха.
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