15 сентября 2023

БК «Уралмаш» оригинальным способом представил свою новую форму. Видео

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Форма представлена накануне старта сезона 2023-2024 Фото:

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» представил болельщикам свою новую форму. Видеопрезентация опубликована в telegram-канале команды.

«Как вам наша домашняя форма на сезон?» — написали в telegram-канале «БК «Уралмаш». На представленном видео вертолет с новой баскетбольной джерси команды парит над Исетью.

БК «Уралмаш» проведет встречу с болельщиками перед началом сезона 2023-2024 в воскресенье, 17 сентября. Участников мероприятия ждут автограф-сессия, розыгрыши атрибутики, билетов и абонементов на матчи, там же будет представлена новая форма.

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Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» представил болельщикам свою новую форму. Видеопрезентация опубликована в telegram-канале команды. «Как вам наша домашняя форма на сезон?» — написали в telegram-канале «БК «Уралмаш». На представленном видео вертолет с новой баскетбольной джерси команды парит над Исетью. БК «Уралмаш» проведет встречу с болельщиками перед началом сезона 2023-2024 в воскресенье, 17 сентября. Участников мероприятия ждут автограф-сессия, розыгрыши атрибутики, билетов и абонементов на матчи, там же будет представлена новая форма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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