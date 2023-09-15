БК «Уралмаш» оригинальным способом представил свою новую форму. Видео 16 сентября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 + Форма представлена накануне старта сезона 2023-2024 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» представил болельщикам свою новую форму. Видеопрезентация опубликована в telegram-канале команды. «Как вам наша домашняя форма на сезон?» — написали в telegram-канале «БК «Уралмаш». На представленном видео вертолет с новой баскетбольной джерси команды парит над Исетью. БК «Уралмаш» проведет встречу с болельщиками перед началом сезона 2023-2024 в воскресенье, 17 сентября. Участников мероприятия ждут автограф-сессия, розыгрыши атрибутики, билетов и абонементов на матчи, там же будет представлена новая форма. Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» представил болельщикам свою новую форму. Видеопрезентация опубликована в telegram-канале команды. «Как вам наша домашняя форма на сезон?» — написали в telegram-канале «БК «Уралмаш». На представленном видео вертолет с новой баскетбольной джерси команды парит над Исетью. БК «Уралмаш» проведет встречу с болельщиками перед началом сезона 2023-2024 в воскресенье, 17 сентября. Участников мероприятия ждут автограф-сессия, розыгрыши атрибутики, билетов и абонементов на матчи, там же будет представлена новая форма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям