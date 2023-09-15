Форма представлена накануне старта сезона 2023-2024
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» представил болельщикам свою новую форму. Видеопрезентация опубликована в telegram-канале команды.
«Как вам наша домашняя форма на сезон?» — написали в telegram-канале «БК «Уралмаш». На представленном видео вертолет с новой баскетбольной джерси команды парит над Исетью.
БК «Уралмаш» проведет встречу с болельщиками перед началом сезона 2023-2024 в воскресенье, 17 сентября. Участников мероприятия ждут автограф-сессия, розыгрыши атрибутики, билетов и абонементов на матчи, там же будет представлена новая форма.
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