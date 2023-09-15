15 сентября 2023

В челябинской семье, которая общалась с Путиным, крестили восьмого малыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка ярмарка "Русь православная. Медовый Спас". Пермь ЭСПО., икона, церковь, религия, молитва, православие, грехи
Крестной для ребенка стала вице-губернатор Ирина Гехт Фото:

В челябинской семье Беловых, которые в июне по видео-связи общались с президентом России Владимиром Путиным, крестили восьмого малыша. Крестной мамой для Даши Беловой стала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале.

«Трогательное и светлое событие в многодетной семье Беловых, которые в этом году были награждены орденом „Родительская слава“. Сегодня крестили малышку Дашеньку. <…>. Для меня большая честь и ответственность — стать крестной мамой нашей милой крохи», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале.

Даша — восьмой ребенок в семье Беловых. По словам вице-губернатора, многодетность сегодня — это настоящий подвиг. Она благодарит семью за оказанное доверие и желает девочки расти счастливой.

1 июня семья Беловых из Челябинска участвовала в видео-встрече с президентом России Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава». Семья воспитывает восемь детей, старшему из которых 15 лет, младшей девочке — чуть больше двух месяцев. В конце августа Ирина Гехт передала семье ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander.

Гехт уверена, что Дашенька растет счастливой в дружной и любящей семье
Гехт уверена, что Дашенька растет счастливой в дружной и любящей семье
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинской семье Беловых, которые в июне по видео-связи общались с президентом России Владимиром Путиным, крестили восьмого малыша. Крестной мамой для Даши Беловой стала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Трогательное и светлое событие в многодетной семье Беловых, которые в этом году были награждены орденом „Родительская слава“. Сегодня крестили малышку Дашеньку. <…>. Для меня большая честь и ответственность — стать крестной мамой нашей милой крохи», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Даша — восьмой ребенок в семье Беловых. По словам вице-губернатора, многодетность сегодня — это настоящий подвиг. Она благодарит семью за оказанное доверие и желает девочки расти счастливой. 1 июня семья Беловых из Челябинска участвовала в видео-встрече с президентом России Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава». Семья воспитывает восемь детей, старшему из которых 15 лет, младшей девочке — чуть больше двух месяцев. В конце августа Ирина Гехт передала семье ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...