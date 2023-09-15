В челябинской семье, которая общалась с Путиным, крестили восьмого малыша. Фото

16 сентября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Крестной для ребенка стала вице-губернатор Ирина Гехт Фото: Сергей Русанов © URA.RU В челябинской семье Беловых, которые в июне по видео-связи общались с президентом России Владимиром Путиным, крестили восьмого малыша. Крестной мамой для Даши Беловой стала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Трогательное и светлое событие в многодетной семье Беловых, которые в этом году были награждены орденом „Родительская слава“. Сегодня крестили малышку Дашеньку. <…>. Для меня большая честь и ответственность — стать крестной мамой нашей милой крохи», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Даша — восьмой ребенок в семье Беловых. По словам вице-губернатора, многодетность сегодня — это настоящий подвиг. Она благодарит семью за оказанное доверие и желает девочки расти счастливой. 1 июня семья Беловых из Челябинска участвовала в видео-встрече с президентом России Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава». Семья воспитывает восемь детей, старшему из которых 15 лет, младшей девочке — чуть больше двух месяцев. В конце августа Ирина Гехт передала семье ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander. Гехт уверена, что Дашенька растет счастливой в дружной и любящей семье Фото: telegram-канал Ирины Гехт, https://t.me/I_Gekht

В челябинской семье Беловых, которые в июне по видео-связи общались с президентом России Владимиром Путиным, крестили восьмого малыша. Крестной мамой для Даши Беловой стала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Трогательное и светлое событие в многодетной семье Беловых, которые в этом году были награждены орденом „Родительская слава“. Сегодня крестили малышку Дашеньку. <…>. Для меня большая честь и ответственность — стать крестной мамой нашей милой крохи», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Даша — восьмой ребенок в семье Беловых. По словам вице-губернатора, многодетность сегодня — это настоящий подвиг. Она благодарит семью за оказанное доверие и желает девочки расти счастливой. 1 июня семья Беловых из Челябинска участвовала в видео-встрече с президентом России Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава». Семья воспитывает восемь детей, старшему из которых 15 лет, младшей девочке — чуть больше двух месяцев. В конце августа Ирина Гехт передала семье ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander.