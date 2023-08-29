Челябинской многодетной семье, которая общалась с Путиным, подарили минивэн. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая Россия. Челябинск
Семье Беловых с восьмью детьми из Челябинска вручили вместительный Mitsubishi Xpander Фото:

Семье Беловых из Челябинска с восьмью детьми, которая общалась с президентом РФ на видео-встрече, 29 августа вручили ключи от семиместного авто. Машину передала первый вице-губернатор области Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.

«Большое спасибо. Теперь супруга будет ездить на этом автомобиле. А я на ее машине. В эту влезут все», — сказал глава семейства Мстислав.

Семье вручили ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander. Недавно, 1 июля, у них родился восьмой малыш. Самому старшему Белову 15 лет.

В конце июня Гехт вручила машину отечественного производства — «Ладу Гранту», многодетной матери Екатерине. Подарок семье вручили перед рождением восьмого малыша. 1 июня супруги участвовали в видео-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава».

Единая Россия. Челябинск
Чете беловых вручили семиместный Mitsubishi Xpander
Фото:
Единая Россия. Челябинск
Большая семья оценила вместительность автомобиля
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семье Беловых из Челябинска с восьмью детьми, которая общалась с президентом РФ на видео-встрече, 29 августа вручили ключи от семиместного авто. Машину передала первый вице-губернатор области Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо. Теперь супруга будет ездить на этом автомобиле. А я на ее машине. В эту влезут все», — сказал глава семейства Мстислав. Семье вручили ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander. Недавно, 1 июля, у них родился восьмой малыш. Самому старшему Белову 15 лет. В конце июня Гехт вручила машину отечественного производства — «Ладу Гранту», многодетной матери Екатерине. Подарок семье вручили перед рождением восьмого малыша. 1 июня супруги участвовали в видео-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...