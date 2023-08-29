Семье Беловых с восьмью детьми из Челябинска вручили вместительный Mitsubishi Xpander Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семье Беловых из Челябинска с восьмью детьми, которая общалась с президентом РФ на видео-встрече, 29 августа вручили ключи от семиместного авто. Машину передала первый вице-губернатор области Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.

«Большое спасибо. Теперь супруга будет ездить на этом автомобиле. А я на ее машине. В эту влезут все», — сказал глава семейства Мстислав.

Семье вручили ключи от семиместного автомобиля Mitsubishi Xpander. Недавно, 1 июля, у них родился восьмой малыш. Самому старшему Белову 15 лет.

В конце июня Гехт вручила машину отечественного производства — «Ладу Гранту», многодетной матери Екатерине. Подарок семье вручили перед рождением восьмого малыша. 1 июня супруги участвовали в видео-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который присвоил им почетный орден «Родительская слава».

Чете беловых вручили семиместный Mitsubishi Xpander Фото: Вадим Ахметов © URA.RU