На территории всех восточных областей Украины возникла гуманитарная катастрофа. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, отметив, что жители именно этих областей отправляют на фронт в рамках украинской мобилизации.
«По состоянию на самом деле во всех Восточных областях, в визу в Восточных областях гуманитарная катастрофа. Это на самом деле так. Дело в том, что режиму [президента Украины Владимира] Зеленского абсолютно наплевать, как там будет жить народ, каково людях на прифронтовых территориях. На самом деле уровень жизни на Украине заметно упал», — сказал Ян Гагин.
По его словам, проблема не только с гуманитарной составляющей, но и призывом. «Для режима Зеленского население Украины — это такой же ресурс, как земля, недра и что угодно. Соответственно этот ресурс расходуется как минимум хладнокровно. Из показаний пленников следует, что прежде всего призывали жителей восточных областей. В какой-то мере мы это связываем с геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские. Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта. Призывников с Западной Украины гораздо меньше», — отметил собеседник агентства.
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