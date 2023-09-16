Советник Пушилина заявил о катастрофической ситуации на Восточной Украине

17 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Режим Зеленского бросает жителей восточных областей Украины в расход, сказал Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории всех восточных областей Украины возникла гуманитарная катастрофа. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, отметив, что жители именно этих областей отправляют на фронт в рамках украинской мобилизации. «По состоянию на самом деле во всех Восточных областях, в визу в Восточных областях гуманитарная катастрофа. Это на самом деле так. Дело в том, что режиму [президента Украины Владимира] Зеленского абсолютно наплевать, как там будет жить народ, каково людях на прифронтовых территориях. На самом деле уровень жизни на Украине заметно упал», — сказал Ян Гагин. По его словам, проблема не только с гуманитарной составляющей, но и призывом. «Для режима Зеленского население Украины — это такой же ресурс, как земля, недра и что угодно. Соответственно этот ресурс расходуется как минимум хладнокровно. Из показаний пленников следует, что прежде всего призывали жителей восточных областей. В какой-то мере мы это связываем с геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские. Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта. Призывников с Западной Украины гораздо меньше», — отметил собеседник агентства.

На территории всех восточных областей Украины возникла гуманитарная катастрофа. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, отметив, что жители именно этих областей отправляют на фронт в рамках украинской мобилизации. «По состоянию на самом деле во всех Восточных областях, в визу в Восточных областях гуманитарная катастрофа. Это на самом деле так. Дело в том, что режиму [президента Украины Владимира] Зеленского абсолютно наплевать, как там будет жить народ, каково людях на прифронтовых территориях. На самом деле уровень жизни на Украине заметно упал», — сказал Ян Гагин. По его словам, проблема не только с гуманитарной составляющей, но и призывом. «Для режима Зеленского население Украины — это такой же ресурс, как земля, недра и что угодно. Соответственно этот ресурс расходуется как минимум хладнокровно. Из показаний пленников следует, что прежде всего призывали жителей восточных областей. В какой-то мере мы это связываем с геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские. Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта. Призывников с Западной Украины гораздо меньше», — отметил собеседник агентства.