15 сентября 2023

Бастрыкин заинтересовался ДТП с участием автобуса в Свердловской области. Фото

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Авария произошла на 11-м км Березовского тракта (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки ДТП с участием автобуса и грузовика в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с автобусом и грузовиком на Березовском тракте, где пострадали женщина и ребенок», — пишет официальный telegram-канал «Следком». Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Авария произошла 15 сентября на 11-м км Березовского тракта. По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В ДТП пострадали пассажиры автобуса.

В ДТП никто не погиб
В ДТП никто не погиб
Фото:

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки ДТП с участием автобуса и грузовика в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с автобусом и грузовиком на Березовском тракте, где пострадали женщина и ребенок», — пишет официальный telegram-канал «Следком». Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Авария произошла 15 сентября на 11-м км Березовского тракта. По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В ДТП пострадали пассажиры автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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