Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки ДТП с участием автобуса и грузовика в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с автобусом и грузовиком на Березовском тракте, где пострадали женщина и ребенок», — пишет официальный telegram-канал «Следком». Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Авария произошла 15 сентября на 11-м км Березовского тракта. По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В ДТП пострадали пассажиры автобуса.
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