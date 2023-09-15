Бастрыкин заинтересовался ДТП с участием автобуса в Свердловской области. Фото 16 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 + Авария произошла на 11-м км Березовского тракта (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки ДТП с участием автобуса и грузовика в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с автобусом и грузовиком на Березовском тракте, где пострадали женщина и ребенок», — пишет официальный telegram-канал «Следком». Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Авария произошла 15 сентября на 11-м км Березовского тракта. По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В ДТП пострадали пассажиры автобуса. В ДТП никто не погиб Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки ДТП с участием автобуса и грузовика в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с автобусом и грузовиком на Березовском тракте, где пострадали женщина и ребенок», — пишет официальный telegram-канал «Следком». Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Авария произошла 15 сентября на 11-м км Березовского тракта. По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В ДТП пострадали пассажиры автобуса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям