15 сентября 2023

На челябинском заводе произошло ЧП

На заводе в Миассе произошел выброс жидкого металла
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, машиностроение, станкостроение, кузница, завод, пресс, цех, металл
На предприятии произошел выброс жидкого металла (фото из архива) Фото:

На одном из заводов в Миассе Челябинской области вечером 16 сентября произошел выброс жидкого металла. Как сообщил URA.RU источник, ЧП случилось на территории торгово-производственной компании «БРиК». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе пятого Пожарно-спасательного отряда региона.

«На одном из предприятий по улице Привокзальная произошел выброс жидкого металла из печи. Угрозы распространения огня не было, на месте работали две единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, пострадавших в ходе ЧП не зарегистрировано. В данный момент ведутся работы по устранению последствий.

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На одном из заводов в Миассе Челябинской области вечером 16 сентября произошел выброс жидкого металла. Как сообщил URA.RU источник, ЧП случилось на территории торгово-производственной компании «БРиК». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе пятого Пожарно-спасательного отряда региона. «На одном из предприятий по улице Привокзальная произошел выброс жидкого металла из печи. Угрозы распространения огня не было, на месте работали две единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, пострадавших в ходе ЧП не зарегистрировано. В данный момент ведутся работы по устранению последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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