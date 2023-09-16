В Екатеринбурге 16 сентября пропал десятилетний Максим Соловьев. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал десятилетний Максим Соловьев! Он ушел из дома 16 сентября, может находиться в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы ребенка: рост — 148 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Соловьев был одет в черную кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки.
Мальчика, как пояснили в отряде, также ищут полицейские 14-го отдела. Если вам известно местоположение ребенка, то позвоните по номеру +7 (900) 044-02-20 («Прорыв») или +7 (343) 356-42-14 (полиция).
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