16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, телефон, школьник, сотовый телефон, ученик, мальчик
Мальчика ищут на Эльмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 16 сентября пропал десятилетний Максим Соловьев. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал десятилетний Максим Соловьев! Он ушел из дома 16 сентября, может находиться в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы ребенка: рост — 148 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Соловьев был одет в черную кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки.

Мальчика, как пояснили в отряде, также ищут полицейские 14-го отдела. Если вам известно местоположение ребенка, то позвоните по номеру +7 (900) 044-02-20 («Прорыв») или +7 (343) 356-42-14 (полиция).

Мальчик ушел из дома 16 сентября
Мальчик ушел из дома 16 сентября
Фото:

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В Екатеринбурге 16 сентября пропал десятилетний Максим Соловьев. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал десятилетний Максим Соловьев! Он ушел из дома 16 сентября, может находиться в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы ребенка: рост — 148 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Соловьев был одет в черную кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки. Мальчика, как пояснили в отряде, также ищут полицейские 14-го отдела. Если вам известно местоположение ребенка, то позвоните по номеру +7 (900) 044-02-20 («Прорыв») или +7 (343) 356-42-14 (полиция).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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