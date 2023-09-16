В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

17 сентября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Мальчика нашли полицейские (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который ушел из дома 16 сентября. Ребенка обнаружили полицейские, с ним все в порядке. Об этом рассказали в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Ребенок найден, Жив! Поисковые мероприятия окончены. Всем большое спасибо за помощь», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что мальчик доставлен в полицию. «Сейчас ребенок доставлен в территориальное ОВД для выяснения в присутствии законных представителей всех подробностей и получения ответа на вопрос, почему его потянуло в путешествие. Поисковыми мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой», — сообщил URA.RU Горелых. Ранее URA.RU сообщало о сборе группы добровольцев поискового отряда «Прорыв» для поиска 10-летнего мальчика. Он ушел из дома в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, к поискам подключались полицейские отдела №14.

В Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который ушел из дома 16 сентября. Ребенка обнаружили полицейские, с ним все в порядке. Об этом рассказали в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Ребенок найден, Жив! Поисковые мероприятия окончены. Всем большое спасибо за помощь», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что мальчик доставлен в полицию. «Сейчас ребенок доставлен в территориальное ОВД для выяснения в присутствии законных представителей всех подробностей и получения ответа на вопрос, почему его потянуло в путешествие. Поисковыми мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой», — сообщил URA.RU Горелых. Ранее URA.RU сообщало о сборе группы добровольцев поискового отряда «Прорыв» для поиска 10-летнего мальчика. Он ушел из дома в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, к поискам подключались полицейские отдела №14.