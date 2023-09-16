16 сентября 2023

В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика нашли полицейские (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который ушел из дома 16 сентября. Ребенка обнаружили полицейские, с ним все в порядке. Об этом рассказали в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Ребенок найден, Жив! Поисковые мероприятия окончены. Всем большое спасибо за помощь», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что мальчик доставлен в полицию. «Сейчас ребенок доставлен в территориальное ОВД для выяснения в присутствии законных представителей всех подробностей и получения ответа на вопрос, почему его потянуло в путешествие. Поисковыми мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой», — сообщил URA.RU Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о сборе группы добровольцев поискового отряда «Прорыв» для поиска 10-летнего мальчика. Он ушел из дома в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, к поискам подключались полицейские отдела №14.

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В Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который ушел из дома 16 сентября. Ребенка обнаружили полицейские, с ним все в порядке. Об этом рассказали в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Ребенок найден, Жив! Поисковые мероприятия окончены. Всем большое спасибо за помощь», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что мальчик доставлен в полицию. «Сейчас ребенок доставлен в территориальное ОВД для выяснения в присутствии законных представителей всех подробностей и получения ответа на вопрос, почему его потянуло в путешествие. Поисковыми мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой», — сообщил URA.RU Горелых. Ранее URA.RU сообщало о сборе группы добровольцев поискового отряда «Прорыв» для поиска 10-летнего мальчика. Он ушел из дома в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, к поискам подключались полицейские отдела №14.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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