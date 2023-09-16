16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Свердловской области нашли тело пропавшего пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
Мужчина ходил с тростью (архивное фото) Фото:

В поселке Черемухово Свердловской области нашли тело пропавшего 74-летнего Анатолия Белькова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«[Анатолий Бельков] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Как именно скончался пенсионер, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве обещали предоставить ответ позднее.

О том, что Бельков пропал URA.RU писало 16 сентября. Его искали волонтеры «ЛизаАлерт». Они отмечали, что мужчина ходил с тростью.

Мужчина пропал 14 сентября
Мужчина пропал 14 сентября
Фото:

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В поселке Черемухово Свердловской области нашли тело пропавшего 74-летнего Анатолия Белькова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «[Анатолий Бельков] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Как именно скончался пенсионер, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве обещали предоставить ответ позднее. О том, что Бельков пропал URA.RU писало 16 сентября. Его искали волонтеры «ЛизаАлерт». Они отмечали, что мужчина ходил с тростью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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