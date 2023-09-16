Мужчина ходил с тростью (архивное фото)
В поселке Черемухово Свердловской области нашли тело пропавшего 74-летнего Анатолия Белькова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«[Анатолий Бельков] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Как именно скончался пенсионер, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве обещали предоставить ответ позднее.
О том, что Бельков пропал URA.RU писало 16 сентября. Его искали волонтеры «ЛизаАлерт». Они отмечали, что мужчина ходил с тростью.
Мужчина пропал 14 сентября
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