В Свердловской области нашли тело пропавшего пенсионера. Фото 17 сентября 2023 в 00:05 Размер текста - 17 + Мужчина ходил с тростью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Черемухово Свердловской области нашли тело пропавшего 74-летнего Анатолия Белькова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «[Анатолий Бельков] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Как именно скончался пенсионер, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве обещали предоставить ответ позднее. О том, что Бельков пропал URA.RU писало 16 сентября. Его искали волонтеры «ЛизаАлерт». Они отмечали, что мужчина ходил с тростью. Мужчина пропал 14 сентября Фото: сообщество «ПО „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/lizaalertekb] В поселке Черемухово Свердловской области нашли тело пропавшего 74-летнего Анатолия Белькова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «[Анатолий Бельков] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Как именно скончался пенсионер, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве обещали предоставить ответ позднее. О том, что Бельков пропал URA.RU писало 16 сентября. Его искали волонтеры «ЛизаАлерт». Они отмечали, что мужчина ходил с тростью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям