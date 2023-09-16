В Минэнерго Украины приступили к исполнению важного приказа Зеленского

На Украине подготовили графики отключений электричества после требования президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы стране удалось выстоять зимой. Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, добавив, что блэкауты предстоящей зимой не планируются.
«Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторы систем распределения уже подготовили графики отключений на Украине. [Это на случай], если вдруг повреждения будут такими, что без этого не получится обойтись», — приводит слова Гринчук «РБК-Украина». Она добавила, что предстоящий отопительный сезон будет сложным.
Ранее Зеленский заявлял, что грядущая зима будет самой тяжелой в истории Украины. Он связывает это с высокими ценами на газ, пишет RT. 9 сентября на Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме.
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