Зеленский начал экстренно готовить Украину к тяжелой зиме

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Владимир Зеленский дал приказ МВД подготовить спецслужбы для обеспечения защиты граждан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, руководители администраций в регионах будут каждый день сообщать о проделанной работе.

«Каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно — то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи по всем спектрам защиты.

По словам украинского президента, руководители областных администраций будут ежедневно докладывать информацию о подготовке. МВД Украины приказано подготовить сектор по работе спецслужб для обеспечения защиты и информирования граждан.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что темпы боевых действий, введения санкций против России и отправки западного оружия ВСУ замедляются. Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты наступательных действий Украины, передает ОТР.

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На Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, руководители администраций в регионах будут каждый день сообщать о проделанной работе. «Каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно — то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи по всем спектрам защиты. По словам украинского президента, руководители областных администраций будут ежедневно докладывать информацию о подготовке. МВД Украины приказано подготовить сектор по работе спецслужб для обеспечения защиты и информирования граждан. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что темпы боевых действий, введения санкций против России и отправки западного оружия ВСУ замедляются. Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты наступательных действий Украины, передает ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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