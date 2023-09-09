Зеленский начал экстренно готовить Украину к тяжелой зиме

09 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский дал приказ МВД подготовить спецслужбы для обеспечения защиты граждан Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, руководители администраций в регионах будут каждый день сообщать о проделанной работе. «Каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно — то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи по всем спектрам защиты. По словам украинского президента, руководители областных администраций будут ежедневно докладывать информацию о подготовке. МВД Украины приказано подготовить сектор по работе спецслужб для обеспечения защиты и информирования граждан. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что темпы боевых действий, введения санкций против России и отправки западного оружия ВСУ замедляются. Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты наступательных действий Украины, передает ОТР.

На Украине началась экстренная подготовка к тяжелой зиме. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, руководители администраций в регионах будут каждый день сообщать о проделанной работе. «Каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно — то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи по всем спектрам защиты. По словам украинского президента, руководители областных администраций будут ежедневно докладывать информацию о подготовке. МВД Украины приказано подготовить сектор по работе спецслужб для обеспечения защиты и информирования граждан. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что темпы боевых действий, введения санкций против России и отправки западного оружия ВСУ замедляются. Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты наступательных действий Украины, передает ОТР.