В Тюмени задерживаются два авиарейса в Сочи

17 сентября 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Рейсы из Тюмени в Сочи вылетят на час позже Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени на час задержаны вылеты сразу двух самолетов до Сочи. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Рощино. «Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Выполняют авиакомпании „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию — 8:00, расчетное время вылета — 9:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

В Тюмени на час задержаны вылеты сразу двух самолетов до Сочи. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Рощино. «Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Выполняют авиакомпании „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию — 8:00, расчетное время вылета — 9:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.