В Тюмени задерживаются два авиарейса в Сочи

Рейсы из Тюмени в Сочи вылетят на час позже
В Тюмени на час задержаны вылеты сразу двух самолетов до Сочи. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Рощино.
«Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Выполняют авиакомпании „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию — 8:00, расчетное время вылета — 9:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
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