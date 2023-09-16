16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Тюмени задерживаются два авиарейса в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт тюмень, ночной аэропорт рощино
Рейсы из Тюмени в Сочи вылетят на час позже Фото:

В Тюмени на час задержаны вылеты сразу двух самолетов до Сочи. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Рощино.

«Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Выполняют авиакомпании „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию — 8:00, расчетное время вылета — 9:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на час задержаны вылеты сразу двух самолетов до Сочи. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Рощино. «Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Выполняют авиакомпании „ИКАР“ и Nordwind Airlines. Вылет по расписанию — 8:00, расчетное время вылета — 9:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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