Племзавод курганского «Гусиного короля» стал убыточным

Курганский племзавод «Махалов» отчитался об убытках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Крупнейшее в России гусеводческое хозяйство племенной завод «Махалов» (Гуси Урала), которое находится в Курганской области, стало убыточным. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности птицеводческого комплекса.

«Чистый убыток ООО племенной завод „Махалов“ за 2022 год составил 24 миллиона 236 тысяч рублей. Выручка птицекомплекса снизилась со 107 миллионов до 42 миллионов рублей, то есть более чем в два раза», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, птицеводческий комплекс «Гуси Урала» принадлежит одному из богатейших людей в Кургане — Александру Махалову. Предприятие зарегистрировано на улице Коли Мяготина, 56а в Доме Быта, поскольку само девятиэтажное здание также принадлежит Махалову на паях с партнерами.

По данным СБИС, семейный бизнес «Гусиного короля» включает в себя банк «Курган», сеть ювелирных салонов и другие активы. Инкубаторы и птичники, принадлежащие Махалову, находятся в Варгашинском и Катайском округах.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО племенной завод «Махалов», чтобы выяснить причины роста убытков одного из самых передовых гусеводческих комплексов в России. Ответ ожидается.

Ранее в Курганской области агрокомплекс «Мартыновский» увеличил убытки на десятки миллионов рублей. Бывший премьер-министр правительства РФ Виктор Зубков был инициатором реализации этого инвестиционного проекта.