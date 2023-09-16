Nihon Keizai: Зеленский не идет на переговоры с РФ, чтобы спасти свою семью

17 сентября 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Вашингтону не понравится если Зеленский договорится с РФ, считает аналитик Сато Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его повесят, а так у него есть возможность сбежать с семьей после окончания СВО. Такое мнение высказал бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. «Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья смогут бежать», — сказал Сато в интервью Nihon Keizai . По его словам, США не готовы принять капитуляцию Украины без боя. Вашингтон не одобряет таких решений, уверен аналитик. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не идет на переговоры с Россией из-за давления США. Глава республики считает, что Киев сделает шаг в сторону мирного урегулирования конфликта только после того, как получит одобрение Соединенных Штатов. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев убежден, что конфликт на Украине свернется из-за низких шансов Киева на победу, передает телеканал 360.

Если президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его повесят, а так у него есть возможность сбежать с семьей после окончания СВО. Такое мнение высказал бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. «Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья смогут бежать», — сказал Сато в интервью Nihon Keizai. По его словам, США не готовы принять капитуляцию Украины без боя. Вашингтон не одобряет таких решений, уверен аналитик. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не идет на переговоры с Россией из-за давления США. Глава республики считает, что Киев сделает шаг в сторону мирного урегулирования конфликта только после того, как получит одобрение Соединенных Штатов. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев убежден, что конфликт на Украине свернется из-за низких шансов Киева на победу, передает телеканал 360.