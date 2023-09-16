16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Перми пройдет котофест, чтобы животные из приютов нашли новых хозяев

© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгур, Ледяная пещера. Пермь, кошка, кот, кота гладят
В Перми состоится выставка кошек и собак из приютов Фото:

В Перми 24 сентября запланирован осенний котофест, на котором новые хозяева смогут взять себе животных из городских приютов. Информация об этом опубликована на сайте «Мой город — Пермь».

«На выставке будут представлены котики и собаки из приютов, которые ищут хозяев. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов на территории Часового завода на улице Чернышевского, 28», — указано на сайте.

По данным организаторов, пермяки получат возможность подобрать себе питомца и получить консультации специалистов по уходу за животными. Запланированы мастер-классы и живая музыка. Все животные, которые будут на фестивале уже стерилизованы, привиты и готовы к переезду в новый дом.

Ранее активисты из молодежного парламента при заксобрании Пермского края призвали жителей помочь приюту для животных «Доброе сердце». Там находились около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке.

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В Перми 24 сентября запланирован осенний котофест, на котором новые хозяева смогут взять себе животных из городских приютов. Информация об этом опубликована на сайте «Мой город — Пермь». «На выставке будут представлены котики и собаки из приютов, которые ищут хозяев. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов на территории Часового завода на улице Чернышевского, 28», — указано на сайте. По данным организаторов, пермяки получат возможность подобрать себе питомца и получить консультации специалистов по уходу за животными. Запланированы мастер-классы и живая музыка. Все животные, которые будут на фестивале уже стерилизованы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Ранее активисты из молодежного парламента при заксобрании Пермского края призвали жителей помочь приюту для животных «Доброе сердце». Там находились около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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