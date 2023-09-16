В Перми пройдет котофест, чтобы животные из приютов нашли новых хозяев

17 сентября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

В Перми состоится выставка кошек и собак из приютов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 24 сентября запланирован осенний котофест, на котором новые хозяева смогут взять себе животных из городских приютов. Информация об этом опубликована на сайте «Мой город — Пермь». «На выставке будут представлены котики и собаки из приютов, которые ищут хозяев. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов на территории Часового завода на улице Чернышевского, 28», — указано на сайте. По данным организаторов, пермяки получат возможность подобрать себе питомца и получить консультации специалистов по уходу за животными. Запланированы мастер-классы и живая музыка. Все животные, которые будут на фестивале уже стерилизованы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Ранее активисты из молодежного парламента при заксобрании Пермского края призвали жителей помочь приюту для животных «Доброе сердце». Там находились около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке.

В Перми 24 сентября запланирован осенний котофест, на котором новые хозяева смогут взять себе животных из городских приютов. Информация об этом опубликована на сайте «Мой город — Пермь». «На выставке будут представлены котики и собаки из приютов, которые ищут хозяев. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов на территории Часового завода на улице Чернышевского, 28», — указано на сайте. По данным организаторов, пермяки получат возможность подобрать себе питомца и получить консультации специалистов по уходу за животными. Запланированы мастер-классы и живая музыка. Все животные, которые будут на фестивале уже стерилизованы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Ранее активисты из молодежного парламента при заксобрании Пермского края призвали жителей помочь приюту для животных «Доброе сердце». Там находились около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке.