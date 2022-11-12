12 ноября 2022
11 ноября 2022

Пермские общественники призвали помочь приюту в честь дня доброты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, бродячая собака, бродячий пес, учебный центр елань
В приюте «Доброе сердце» находится 400 собак Фото:

Активисты из молодежного парламента при заксобрании края призвали пермяков помочь приюту для собак «Доброе сердце». Общественники напомнили, что в воскресенье, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты.

«В приюте проживает около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке. Здесь особенно рады посетителям и волонтерам собаки, ведь общение с человеком для них — очень важная составляющая жизни», — рассказал член реготделения «Молодой гвардии» Валентин Пантелеев.

Сами общественники, по их словам, уже съездили в приют и «помогли ему подготовиться к зиме»: нарубили дрова, сложили их в поленницу, помыли посуду у собак и накормили их. Молодые парламентарии напомнили, что на сегодня также разрабатываются законодательные инициативы. Например, в Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных животных. Кроме того, административное наказание будет грозить за жестокое обращение с животными.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Активисты из молодежного парламента при заксобрании края призвали пермяков помочь приюту для собак «Доброе сердце». Общественники напомнили, что в воскресенье, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. «В приюте проживает около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке. Здесь особенно рады посетителям и волонтерам собаки, ведь общение с человеком для них — очень важная составляющая жизни», — рассказал член реготделения «Молодой гвардии» Валентин Пантелеев. Сами общественники, по их словам, уже съездили в приют и «помогли ему подготовиться к зиме»: нарубили дрова, сложили их в поленницу, помыли посуду у собак и накормили их. Молодые парламентарии напомнили, что на сегодня также разрабатываются законодательные инициативы. Например, в Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных животных. Кроме того, административное наказание будет грозить за жестокое обращение с животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...