Пермские общественники призвали помочь приюту в честь дня доброты

13 ноября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

В приюте «Доброе сердце» находится 400 собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Активисты из молодежного парламента при заксобрании края призвали пермяков помочь приюту для собак «Доброе сердце». Общественники напомнили, что в воскресенье, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. «В приюте проживает около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке. Здесь особенно рады посетителям и волонтерам собаки, ведь общение с человеком для них — очень важная составляющая жизни», — рассказал член реготделения «Молодой гвардии» Валентин Пантелеев. Сами общественники, по их словам, уже съездили в приют и «помогли ему подготовиться к зиме»: нарубили дрова, сложили их в поленницу, помыли посуду у собак и накормили их. Молодые парламентарии напомнили, что на сегодня также разрабатываются законодательные инициативы. Например, в Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных животных. Кроме того, административное наказание будет грозить за жестокое обращение с животными.

Активисты из молодежного парламента при заксобрании края призвали пермяков помочь приюту для собак «Доброе сердце». Общественники напомнили, что в воскресенье, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. «В приюте проживает около 400 собак и все они нуждаются в заботе и каждодневной прогулке. Здесь особенно рады посетителям и волонтерам собаки, ведь общение с человеком для них — очень важная составляющая жизни», — рассказал член реготделения «Молодой гвардии» Валентин Пантелеев. Сами общественники, по их словам, уже съездили в приют и «помогли ему подготовиться к зиме»: нарубили дрова, сложили их в поленницу, помыли посуду у собак и накормили их. Молодые парламентарии напомнили, что на сегодня также разрабатываются законодательные инициативы. Например, в Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных животных. Кроме того, административное наказание будет грозить за жестокое обращение с животными.