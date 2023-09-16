16 сентября 2023

По всей Украине объявлена воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили на фоне сообщений о взрывах во многих регионах Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В некоторых регионах Украины прогремели взрывы. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

«Тревога распространилась на всю Украину», — передает «УНИАН». Информация опубликована в telegram-канале агентства.

Также украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове. Предположительно, по городу наносятся ракетные удары. О взрывах сообщили в Николаевской и Одесской областях. Также Воздушные силы Украины заявили об угрозе атак на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области.

Ранее украинские силы ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, передает телеканал 360. Кроме того, с помощью беспилотных катеров была атакована территория Крыма, пишет «Царьград». Однако российские войска успешно отразили эти атаки. Также Киев неоднократно пытался атаковать Москву. Так, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, в Раменском городском округе была пресечена попытка удара украинского БПЛА, напоминает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых регионах Украины прогремели взрывы. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. «Тревога распространилась на всю Украину», — передает «УНИАН». Информация опубликована в telegram-канале агентства. Также украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове. Предположительно, по городу наносятся ракетные удары. О взрывах сообщили в Николаевской и Одесской областях. Также Воздушные силы Украины заявили об угрозе атак на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. Ранее украинские силы ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, передает телеканал 360. Кроме того, с помощью беспилотных катеров была атакована территория Крыма, пишет «Царьград». Однако российские войска успешно отразили эти атаки. Также Киев неоднократно пытался атаковать Москву. Так, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, в Раменском городском округе была пресечена попытка удара украинского БПЛА, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...