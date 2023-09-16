По всей Украине объявлена воздушная тревога

17 сентября 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Воздушную тревогу объявили на фоне сообщений о взрывах во многих регионах Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В некоторых регионах Украины прогремели взрывы. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. «Тревога распространилась на всю Украину», — передает «УНИАН». Информация опубликована в telegram-канале агентства. Также украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове. Предположительно, по городу наносятся ракетные удары. О взрывах сообщили в Николаевской и Одесской областях. Также Воздушные силы Украины заявили об угрозе атак на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. Ранее украинские силы ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, передает телеканал 360. Кроме того, с помощью беспилотных катеров была атакована территория Крыма, пишет «Царьград». Однако российские войска успешно отразили эти атаки. Также Киев неоднократно пытался атаковать Москву. Так, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, в Раменском городском округе была пресечена попытка удара украинского БПЛА, напоминает «Национальная служба новостей».

В некоторых регионах Украины прогремели взрывы. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. «Тревога распространилась на всю Украину», — передает «УНИАН». Информация опубликована в telegram-канале агентства. Также украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове. Предположительно, по городу наносятся ракетные удары. О взрывах сообщили в Николаевской и Одесской областях. Также Воздушные силы Украины заявили об угрозе атак на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. Ранее украинские силы ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, передает телеканал 360. Кроме того, с помощью беспилотных катеров была атакована территория Крыма, пишет «Царьград». Однако российские войска успешно отразили эти атаки. Также Киев неоднократно пытался атаковать Москву. Так, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, в Раменском городском округе была пресечена попытка удара украинского БПЛА, напоминает «Национальная служба новостей».