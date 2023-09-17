Какими песнями запомнился Николай Добронравов

На 95 году из жизни ушел поэт Николай Добронравов

17 сентября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ночью 17 сентября из жизни ушел поэт Николай Добронравов. Он скончался от продолжительной болезни на 95 году жизни. Поэт известен многими известными произведениями, такими как: «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были» и другими. URA.RU приводит биографию песенника и рассказывает, чем он был известен. Детство и молодость поэта Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Воспитанием мальчика занималась его бабушка по отцовской линии, которая привила любовь мальчика к искусству. Они вместе посещали театры и музеи. К 10 годам юный Николай также приобщился к литературе. После начала Великой Отечественной войны Добронравов вместе с младшим братом были эвакуированы в Горький (Нижний Новгород). Они недолго проживали в детском доме, а затем в 1942 году были отправлены в поселок Малаховка Московской области. Именно там Николай окончил школу с золотой медалью. После молодой человек поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет, который окончил в 1950 году. В 1952 году он оканчивает Московский городской педагогический институт имени Потемкина. Первые тексты Добронравов написал для детской театральной самодеятельности, когда работал в Московском театре юного зрителя. Первую известную пьесу Добронравов написал в соавторстве с артистом Сергеем Гребенниковым под названием «Загорается маяк». Именно с того момента поэт стал писать песни и другие произведения, которые становились знаменитыми в СССР. В 50-х годах он также снимался в кино. В 1970 году Добронравов стал членом Союза писателей СССР. Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Песни в соавторстве с женой В 1956 году Николай Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Они написали такие произведения как: «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Обнимая небо», «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей», «Нам не жить друг без друга», «Птица счастья» и другие. Также супруги написали песню «До свиданья, Москва, до свиданья». Именно она исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года. Кроме того города Ярославль. Воркута, Магнитогорск выбрали своим гимном песни Добронравова. Песни авторов в свое время исполняли многие известные певцы. Это Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Эдита Пьеха и другие исполнители. Награды Николая Добронравова Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003). Также поэт стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 год. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Реакция на смерть Николая Добронравова Первым о смерти Добронравова сообщил певец Николай Басков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что его уход стал большим ударом для всей российской культуры. После смерть поэта подтвердила дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина на своей страницы в соцсети «ВКонтакте», подчеркнув, что Добронравов был для нее родным человеком. Соболезнования о смерти Добронравова выразил и глава Москвы Сергей Собянин. Он назвал смерть поэта невосполнимой утратой. Он подчеркнул, что Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ночью 17 сентября из жизни ушел поэт Николай Добронравов. Он скончался от продолжительной болезни на 95 году жизни. Поэт известен многими известными произведениями, такими как: «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были» и другими. URA.RU приводит биографию песенника и рассказывает, чем он был известен. Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Воспитанием мальчика занималась его бабушка по отцовской линии, которая привила любовь мальчика к искусству. Они вместе посещали театры и музеи. К 10 годам юный Николай также приобщился к литературе. После начала Великой Отечественной войны Добронравов вместе с младшим братом были эвакуированы в Горький (Нижний Новгород). Они недолго проживали в детском доме, а затем в 1942 году были отправлены в поселок Малаховка Московской области. Именно там Николай окончил школу с золотой медалью. После молодой человек поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет, который окончил в 1950 году. В 1952 году он оканчивает Московский городской педагогический институт имени Потемкина. Первые тексты Добронравов написал для детской театральной самодеятельности, когда работал в Московском театре юного зрителя. Первую известную пьесу Добронравов написал в соавторстве с артистом Сергеем Гребенниковым под названием «Загорается маяк». Именно с того момента поэт стал писать песни и другие произведения, которые становились знаменитыми в СССР. В 50-х годах он также снимался в кино. В 1970 году Добронравов стал членом Союза писателей СССР. В 1956 году Николай Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Также супруги написали песню «До свиданья, Москва, до свиданья». Именно она исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года. Кроме того города Ярославль. Воркута, Магнитогорск выбрали своим гимном песни Добронравова. Песни авторов в свое время исполняли многие известные певцы. Это Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Эдита Пьеха и другие исполнители. Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003). Также поэт стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 год. Первым о смерти Добронравова сообщил певец Николай Басков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что его уход стал большим ударом для всей российской культуры. После смерть поэта подтвердила дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина на своей страницы в соцсети «ВКонтакте», подчеркнув, что Добронравов был для нее родным человеком. Соболезнования о смерти Добронравова выразил и глава Москвы Сергей Собянин. Он назвал смерть поэта невосполнимой утратой. Он подчеркнул, что Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.