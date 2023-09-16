16 сентября 2023
15 сентября 2023

Курганский священник с позывным «Архангел» рассказал, чем занимался в зоне СВО

Курганский священник Перчугов организовывал места для богослужений на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, священник, отпевание, кадило, религия, православие
Иерей провел в зоне СВО два месяца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Секретарь Курганской епархии, иерей Леонид Перчугов (позывной «Архангел») организовывал места для богослужений и проводил регулярные воскресные литургии для военнослужащих на передовой. В зоне проведения спецоперации он провел два месяца, пояснил сам церковнослужитель.

«Как священник я не мог участвовать в боевых действиях. В зоне СВО я организовывал места для богослужений — навесы, которые маскировали сетями. Из подручных материалов сооружал престол. Каждое воскресенье проводил литургию», — отметил Леонид Перчугов в интервью изданию «Область 45».

Перчугов был первым из Курганской епархии, кто в начале текущего года решился на командировку в зону СВО. Он ушел служить по контракту в апреле. На передовой пробыл до 20 августа. Архангел отметил, что в его подразделении был еще один курганец — преподаватель православной гимназии Сергей Палеев.

Ранее курганский священник рассказал о зверствах украинских военных. По его словам, ВСУ устраивают расправы над российскими пленными.

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Секретарь Курганской епархии, иерей Леонид Перчугов (позывной «Архангел») организовывал места для богослужений и проводил регулярные воскресные литургии для военнослужащих на передовой. В зоне проведения спецоперации он провел два месяца, пояснил сам церковнослужитель. «Как священник я не мог участвовать в боевых действиях. В зоне СВО я организовывал места для богослужений — навесы, которые маскировали сетями. Из подручных материалов сооружал престол. Каждое воскресенье проводил литургию», — отметил Леонид Перчугов в интервью изданию «Область 45». Перчугов был первым из Курганской епархии, кто в начале текущего года решился на командировку в зону СВО. Он ушел служить по контракту в апреле. На передовой пробыл до 20 августа. Архангел отметил, что в его подразделении был еще один курганец — преподаватель православной гимназии Сергей Палеев. Ранее курганский священник рассказал о зверствах украинских военных. По его словам, ВСУ устраивают расправы над российскими пленными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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