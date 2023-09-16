Курганский священник с позывным «Архангел» рассказал, чем занимался в зоне СВО

Курганский священник Перчугов организовывал места для богослужений на фронте

17 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Иерей провел в зоне СВО два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь Курганской епархии, иерей Леонид Перчугов (позывной «Архангел») организовывал места для богослужений и проводил регулярные воскресные литургии для военнослужащих на передовой. В зоне проведения спецоперации он провел два месяца, пояснил сам церковнослужитель. «Как священник я не мог участвовать в боевых действиях. В зоне СВО я организовывал места для богослужений — навесы, которые маскировали сетями. Из подручных материалов сооружал престол. Каждое воскресенье проводил литургию», — отметил Леонид Перчугов в интервью изданию «Область 45». Перчугов был первым из Курганской епархии, кто в начале текущего года решился на командировку в зону СВО. Он ушел служить по контракту в апреле. На передовой пробыл до 20 августа. Архангел отметил, что в его подразделении был еще один курганец — преподаватель православной гимназии Сергей Палеев. Ранее курганский священник рассказал о зверствах украинских военных. По его словам, ВСУ устраивают расправы над российскими пленными.

Секретарь Курганской епархии, иерей Леонид Перчугов (позывной «Архангел») организовывал места для богослужений и проводил регулярные воскресные литургии для военнослужащих на передовой. В зоне проведения спецоперации он провел два месяца, пояснил сам церковнослужитель. «Как священник я не мог участвовать в боевых действиях. В зоне СВО я организовывал места для богослужений — навесы, которые маскировали сетями. Из подручных материалов сооружал престол. Каждое воскресенье проводил литургию», — отметил Леонид Перчугов в интервью изданию «Область 45». Перчугов был первым из Курганской епархии, кто в начале текущего года решился на командировку в зону СВО. Он ушел служить по контракту в апреле. На передовой пробыл до 20 августа. Архангел отметил, что в его подразделении был еще один курганец — преподаватель православной гимназии Сергей Палеев. Ранее курганский священник рассказал о зверствах украинских военных. По его словам, ВСУ устраивают расправы над российскими пленными.