Курганский священник с позывным «Архангел» рассказал, чем занимался в зоне СВО

Секретарь Курганской епархии, иерей Леонид Перчугов (позывной «Архангел») организовывал места для богослужений и проводил регулярные воскресные литургии для военнослужащих на передовой. В зоне проведения спецоперации он провел два месяца, пояснил сам церковнослужитель.
«Как священник я не мог участвовать в боевых действиях. В зоне СВО я организовывал места для богослужений — навесы, которые маскировали сетями. Из подручных материалов сооружал престол. Каждое воскресенье проводил литургию», — отметил Леонид Перчугов в интервью изданию «Область 45».
Перчугов был первым из Курганской епархии, кто в начале текущего года решился на командировку в зону СВО. Он ушел служить по контракту в апреле. На передовой пробыл до 20 августа. Архангел отметил, что в его подразделении был еще один курганец — преподаватель православной гимназии Сергей Палеев.
Ранее курганский священник рассказал о зверствах украинских военных. По его словам, ВСУ устраивают расправы над российскими пленными.
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