В Тюмени на форуме TNF увеличилось количество VIP-гостей

17 сентября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

В этом году VIP-гостей на форуме TNF стало в 1,5 раза больше, чем в прошлом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнес и делегаты из крупных компаний стали больше интересоваться тюменским промышленно-энергетическим форумом (TNF). В этом году VIP-гостей по тарифам «Бизнес» и «Премиум» стало в 1,5 и 3 раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщила руководитель службы регистрации форума Наталья Лукашук. «Регистраций по тарифу „Бизнес“ стало в 1,5 раза больше, а по „Премиуму“ почти в три раза. Я думаю, это связано с новым восприятием форума. Раньше к нему относились больше как региональному, сейчас же его статус стал более высоким», — рассказала Лукашук журналистам РБК Тюмень. По ее словам, в общей сложности, по данным на 15 сентября, на мероприятие зарегистрировались свыше семи тысяч участников. Организаторы ожидают, что к началу форума их число увеличится до 10 тысяч. Наталья Лукашук уточнила, что в этом году у предпринимателей есть возможность напрямую рассказать о своих проблемах властям, так как в программе есть несколько прикладных сессий, на которых решаются вопросы бизнеса. Губернатор Александр Моор 20 сентября открыл в Тюмени форум TNF-2022, который собрал лидеров энергетической отрасли России. По его словам, на участие зарегистрировалось более шести тысяч человек, а в 2021 году их было 4,5 тысяч.

Бизнес и делегаты из крупных компаний стали больше интересоваться тюменским промышленно-энергетическим форумом (TNF). В этом году VIP-гостей по тарифам «Бизнес» и «Премиум» стало в 1,5 и 3 раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщила руководитель службы регистрации форума Наталья Лукашук. «Регистраций по тарифу „Бизнес“ стало в 1,5 раза больше, а по „Премиуму“ почти в три раза. Я думаю, это связано с новым восприятием форума. Раньше к нему относились больше как региональному, сейчас же его статус стал более высоким», — рассказала Лукашук журналистам РБК Тюмень. По ее словам, в общей сложности, по данным на 15 сентября, на мероприятие зарегистрировались свыше семи тысяч участников. Организаторы ожидают, что к началу форума их число увеличится до 10 тысяч. Наталья Лукашук уточнила, что в этом году у предпринимателей есть возможность напрямую рассказать о своих проблемах властям, так как в программе есть несколько прикладных сессий, на которых решаются вопросы бизнеса. Губернатор Александр Моор 20 сентября открыл в Тюмени форум TNF-2022, который собрал лидеров энергетической отрасли России. По его словам, на участие зарегистрировалось более шести тысяч человек, а в 2021 году их было 4,5 тысяч.