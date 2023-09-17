Рудковская посоветовала Валиевой похудеть

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Яна Рудковская считает, что Валиевой следует вернуть прежнюю форму Фото:

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская посоветовала похудеть семнадцатилетней российской фигуристке Камиле Валиевой. Она уточнила, что это нужно самой девушке, чтобы достигать успехов в спорте.

«Мне кажется, Камиле [Валиевой] просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше», — подчеркнула Яна Рудковская спортивному изданию «Спорт-Экспресс». Она добавила, что тело Валиевой на сегодня выглядит сексуальным, но для спорта нужны другие его пропорции.

Однажды поклонники Яны Рудковской заподозрили ее в использовании фотошопа. Та опубликовала снимок в купальнике, после чего в комментариях начали обвинять Рудковскую в использовании сторонних программ для редактирования пропорций своего тела на фото.

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Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская посоветовала похудеть семнадцатилетней российской фигуристке Камиле Валиевой. Она уточнила, что это нужно самой девушке, чтобы достигать успехов в спорте. «Мне кажется, Камиле [Валиевой] просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше», — подчеркнула Яна Рудковская спортивному изданию «Спорт-Экспресс». Она добавила, что тело Валиевой на сегодня выглядит сексуальным, но для спорта нужны другие его пропорции. Однажды поклонники Яны Рудковской заподозрили ее в использовании фотошопа. Та опубликовала снимок в купальнике, после чего в комментариях начали обвинять Рудковскую в использовании сторонних программ для редактирования пропорций своего тела на фото.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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