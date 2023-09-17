Рудковская посоветовала Валиевой похудеть

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская посоветовала похудеть семнадцатилетней российской фигуристке Камиле Валиевой. Она уточнила, что это нужно самой девушке, чтобы достигать успехов в спорте.
«Мне кажется, Камиле [Валиевой] просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше», — подчеркнула Яна Рудковская спортивному изданию «Спорт-Экспресс». Она добавила, что тело Валиевой на сегодня выглядит сексуальным, но для спорта нужны другие его пропорции.
Однажды поклонники Яны Рудковской заподозрили ее в использовании фотошопа. Та опубликовала снимок в купальнике, после чего в комментариях начали обвинять Рудковскую в использовании сторонних программ для редактирования пропорций своего тела на фото.
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