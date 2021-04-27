В соцсетях высмеяли Рудковскую за неумелый фотошоп

Рудковскую обвинили в неумении пользоваться фотошопом Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram совместное фото с матерью, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Однако подписчики заподозрили звезду в неумении пользоваться фотошопом.

«Знакомьтесь, рядом со мной моя мама Светлана Николаевна Рудковская, кандидат медицинских наук, врач — невролог. Мама специально худела для этой поездки. Её стимул было сделать со мной фото в купальниках», — написала Рудковская в Instagram.

Фото: Instagram Яны Рудковской

Поклонники Рудковской бурно отреагировали на снимок. Они заметили, что звезда слишком сильно отредактировала фото и написали об этом в комментариях. После чего Рудковская попыталась оправдаться и опубликовала видео, чтобы доказать, что снимок не изменен. Однако поклонники остались при своем мнении.

Поклонники звезды обратили внимание на длину ног Скрин: Instagram

Некоторым не понравилась обработка фотографий Скрин: Instagram

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Подписчики отметили неумелое использование фотошопа Скрин: Instagram