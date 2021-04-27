27 апреля 2021

В соцсетях высмеяли Рудковскую за неумелый фотошоп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Страница Яны Рудковской в Instagram. Екатеринбург, рудковская яна
Рудковскую обвинили в неумении пользоваться фотошопом Фото:

Российский продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram совместное фото с матерью, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Однако подписчики заподозрили звезду в неумении пользоваться фотошопом.

«Знакомьтесь, рядом со мной моя мама Светлана Николаевна Рудковская, кандидат медицинских наук, врач — невролог. Мама специально худела для этой поездки. Её стимул было сделать со мной фото в купальниках», — написала Рудковская в Instagram.

Фото:

Поклонники Рудковской бурно отреагировали на снимок. Они заметили, что звезда слишком сильно отредактировала фото и написали об этом в комментариях. После чего Рудковская попыталась оправдаться и опубликовала видео, чтобы доказать, что снимок не изменен. Однако поклонники остались при своем мнении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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