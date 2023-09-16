Мальчик пропал на Эльмаше (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» собирают группы добровольцев для поисков 10-летнего Максима Соловьева, который потерялся 16 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

«Внимание! Сбор поисковых групп! Требуется помощь в поиске 10-летнего Максима Соловьева из Екатеринбурга», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Если вы готовы помочь в поисках, то звоните волонтерам по номеру +7 (900) 044-02-20 (Наталья). Также можно позвонить координатору отряда по поиску несовершеннолетних по телефону +7 (900) 048-49-03 (Максим).

Мальчика ищут в микрорайоне Эльмаш. К его поискам подключились силовики.

Приметы ребенка: рост — 148 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Соловьев был одет в черную кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки.