Гурулев заявил о вранье по поводу состояния войск РФ на спецоперации

Ложь о реальном состоянии дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в докладах с фронта часто встречаются несовпадения.
«Вранье проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле», — сообщил Гурулев. Свое заявление он опубликовал в
По его словам, из-за вранья могут приниматься неверные решения на фронте. При этом Гурулев отметил, что с момента начала СВО ложной информации стало меньше, однако с ней нужно бороться, передает «Царьград».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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