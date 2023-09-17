Гурулев заявил о вранье по поводу состояния войск РФ на спецоперации

17 сентября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев заявил, что доклады часто не совпадают с реальными событиями на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ложь о реальном состоянии дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в докладах с фронта часто встречаются несовпадения. «Вранье проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле», — сообщил Гурулев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, из-за вранья могут приниматься неверные решения на фронте. При этом Гурулев отметил, что с момента начала СВО ложной информации стало меньше, однако с ней нужно бороться, передает «Царьград». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ложь о реальном состоянии дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в докладах с фронта часто встречаются несовпадения. «Вранье проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле», — сообщил Гурулев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, из-за вранья могут приниматься неверные решения на фронте. При этом Гурулев отметил, что с момента начала СВО ложной информации стало меньше, однако с ней нужно бороться, передает «Царьград». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.