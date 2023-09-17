Гурулев заявил о вранье по поводу состояния войск РФ на спецоперации

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Андрей Гурулев заявил, что доклады часто не совпадают с реальными событиями на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ложь о реальном состоянии дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в докладах с фронта часто встречаются несовпадения.

«Вранье проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле», — сообщил Гурулев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

По его словам, из-за вранья могут приниматься неверные решения на фронте. При этом Гурулев отметил, что с момента начала СВО ложной информации стало меньше, однако с ней нужно бороться, передает «Царьград».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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Ложь о реальном состоянии дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в докладах с фронта часто встречаются несовпадения. «Вранье проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле», — сообщил Гурулев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, из-за вранья могут приниматься неверные решения на фронте. При этом Гурулев отметил, что с момента начала СВО ложной информации стало меньше, однако с ней нужно бороться, передает «Царьград». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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