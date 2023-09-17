Российский полковник объяснил, сократит ли НАТО поставки оружия на Украину

Полковник РФ в запасе Кошкин: поставки натовского оружия Украине сократятся
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, вооружение, состав, эшелон, nato, танк, stock, переброска, военная помощь
Украина может перестать получать оружие от НАТО в нужных объемах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО могут сократить поставки оружия на Украину по техническим причинам, так как оборонные предприятия в западных странах работают на контрактной основе. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин.

«Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — рассказал Кошкин Ленте.ру.

Ранее специалисты сообщали о возможностях военно-промышленного комплекса НАТО в случае полномасштабного конфликта. По мнению американских аналитиков, крупный конфликт истощит запасы боеприпасов США за несколько недель. Они также подчеркивали, что из-за поставок вооружения на Украину у Британии нет запасов на случай крупных военных действий.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны НАТО могут сократить поставки оружия на Украину по техническим причинам, так как оборонные предприятия в западных странах работают на контрактной основе. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. «Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — рассказал Кошкин Ленте.ру. Ранее специалисты сообщали о возможностях военно-промышленного комплекса НАТО в случае полномасштабного конфликта. По мнению американских аналитиков, крупный конфликт истощит запасы боеприпасов США за несколько недель. Они также подчеркивали, что из-за поставок вооружения на Украину у Британии нет запасов на случай крупных военных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...