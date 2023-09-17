Российский полковник объяснил, сократит ли НАТО поставки оружия на Украину

Полковник РФ в запасе Кошкин: поставки натовского оружия Украине сократятся

17 сентября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Украина может перестать получать оружие от НАТО в нужных объемах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО могут сократить поставки оружия на Украину по техническим причинам, так как оборонные предприятия в западных странах работают на контрактной основе. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. «Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — рассказал Кошкин Ленте.ру. Ранее специалисты сообщали о возможностях военно-промышленного комплекса НАТО в случае полномасштабного конфликта. По мнению американских аналитиков, крупный конфликт истощит запасы боеприпасов США за несколько недель. Они также подчеркивали, что из-за поставок вооружения на Украину у Британии нет запасов на случай крупных военных действий.

Страны НАТО могут сократить поставки оружия на Украину по техническим причинам, так как оборонные предприятия в западных странах работают на контрактной основе. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. «Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — рассказал Кошкин Ленте.ру. Ранее специалисты сообщали о возможностях военно-промышленного комплекса НАТО в случае полномасштабного конфликта. По мнению американских аналитиков, крупный конфликт истощит запасы боеприпасов США за несколько недель. Они также подчеркивали, что из-за поставок вооружения на Украину у Британии нет запасов на случай крупных военных действий.