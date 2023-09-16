The Atlantic: США останутся без оружия и помощи союзников в случае большой войны

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пулемет, нато, наемник, stock
США проиграют войну из-за нехватки боеприпасов Фото:

В случае большой войны у США закончатся боеприпасы меньше, чем за неделю. Об этом сообщили в американском журнале The Atlantic. Авторы статьи отметили, что союзники США не будут поставлять оружие в случае конфликта.

«В случае крупного конфликта у США закончатся боеприпасы за несколько недель, а по некоторым критически важным категориям — менее чем за неделю», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что США проиграют масштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов.

В журнале отметили, что союзники США не отправят вооружение и не займутся разработкой ленд-лиза для поставки оружия в случае конфликта. Авторы статьи привели в пример Великобританию. Они отметили, что из-за поставок вооружения на Украину, у Британии нет запасов на случай крупного конфликта. Подчеркивается, что США нужно увеличить финансирование, восстановить военную промышленность и упростить ограничения на сотрудничество союзников в оборонном производстве.

Ранее телеведущий Такер Карлсон сообщил, что США начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Так, по его мнению, администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что противостояние США с Россией и Китаем поставило точку в существовании мира, который сформировался после холодной войны, передает телеканал 360.

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В случае большой войны у США закончатся боеприпасы меньше, чем за неделю. Об этом сообщили в американском журнале The Atlantic. Авторы статьи отметили, что союзники США не будут поставлять оружие в случае конфликта. «В случае крупного конфликта у США закончатся боеприпасы за несколько недель, а по некоторым критически важным категориям — менее чем за неделю», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что США проиграют масштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов. В журнале отметили, что союзники США не отправят вооружение и не займутся разработкой ленд-лиза для поставки оружия в случае конфликта. Авторы статьи привели в пример Великобританию. Они отметили, что из-за поставок вооружения на Украину, у Британии нет запасов на случай крупного конфликта. Подчеркивается, что США нужно увеличить финансирование, восстановить военную промышленность и упростить ограничения на сотрудничество союзников в оборонном производстве. Ранее телеведущий Такер Карлсон сообщил, что США начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Так, по его мнению, администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что противостояние США с Россией и Китаем поставило точку в существовании мира, который сформировался после холодной войны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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