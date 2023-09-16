16 сентября 2023

Свердловское село вымирает из-за отсутствия инфраструктуры. Видео

Свердловское село Никольское осталось без аптеки, почты и участкового
© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомная семья. Курган, дом под снос, заколоченная дверь
Жители вынуждены ехать за 30 км в Сысерть за лекарствами Фото:

Жители Никольского (Свердловская область) пожаловались на отсутствие в селе аптеки, больницы, почты и участкового. Об этом рассказали в региональном «Народном фронте».

«Село на 1000 человек живет без аптек, участкового и почты. Цивилизация в 30 километрах по трассе. В ближайшем городе Сысерти пенсионеры закупаются лекарствами, как уточняют — сразу пакетами. Здесь же получают пенсию», — сообщили активисты в telegram-канале «Народный фронт Свердловская область».

Особое беспокойство жителей вызывает отсутствие полиции в селе. «Не раз поднимали вопрос о необходимости охраны порядка. Впрочем, постоянное обсуждение необходимости участкового плодов не дают», — подчеркнули общественники.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Сысертского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.

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Жители Никольского (Свердловская область) пожаловались на отсутствие в селе аптеки, больницы, почты и участкового. Об этом рассказали в региональном «Народном фронте». «Село на 1000 человек живет без аптек, участкового и почты. Цивилизация в 30 километрах по трассе. В ближайшем городе Сысерти пенсионеры закупаются лекарствами, как уточняют — сразу пакетами. Здесь же получают пенсию», — сообщили активисты в telegram-канале «Народный фронт Свердловская область». Особое беспокойство жителей вызывает отсутствие полиции в селе. «Не раз поднимали вопрос о необходимости охраны порядка. Впрочем, постоянное обсуждение необходимости участкового плодов не дают», — подчеркнули общественники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Сысертского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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