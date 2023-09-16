Жители Никольского (Свердловская область) пожаловались на отсутствие в селе аптеки, больницы, почты и участкового. Об этом рассказали в региональном «Народном фронте».
«Село на 1000 человек живет без аптек, участкового и почты. Цивилизация в 30 километрах по трассе. В ближайшем городе Сысерти пенсионеры закупаются лекарствами, как уточняют — сразу пакетами. Здесь же получают пенсию», — сообщили активисты в telegram-канале «Народный фронт Свердловская область».
Особое беспокойство жителей вызывает отсутствие полиции в селе. «Не раз поднимали вопрос о необходимости охраны порядка. Впрочем, постоянное обсуждение необходимости участкового плодов не дают», — подчеркнули общественники.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Сысертского городского округа. На момент публикации ответ не поступил.
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