В Ирбите (Свердловская область) нетрезвый водитель поблагодарил сотрудников ДПС за разъяснение прав при проверке его на содержание алкоголя в крови и возможность обжалования результата.
«Результат алкотектора показал наличие 0,875 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено. Данный автомобилист уже исключен из процесса движения, в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, автомобиль задержан», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
Ранее URA.RU сообщало о просветительской акции ГИБДД в Алапаевском районе. Госавтоинспекторы общались с водителями на АЗС и размещали памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения.
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