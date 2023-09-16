16 сентября 2023

В Ирбите водитель поблагодарил полицейских за процедуру, приведшую его к лишению прав. Видео

В Ирбите водитель поблагодарил сотрудников ДПС за тест на алкогольное опьянение
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Сотрудники ДПС на месте установили наличие опьянения у водителя Фото:

В Ирбите (Свердловская область) нетрезвый водитель поблагодарил сотрудников ДПС за разъяснение прав при проверке его на содержание алкоголя в крови и возможность обжалования результата.

«Результат алкотектора показал наличие 0,875 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено. Данный автомобилист уже исключен из процесса движения, в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, автомобиль задержан», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Ранее URA.RU сообщало о просветительской акции ГИБДД в Алапаевском районе. Госавтоинспекторы общались с водителями на АЗС и размещали памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения.

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В Ирбите (Свердловская область) нетрезвый водитель поблагодарил сотрудников ДПС за разъяснение прав при проверке его на содержание алкоголя в крови и возможность обжалования результата. «Результат алкотектора показал наличие 0,875 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено. Данный автомобилист уже исключен из процесса движения, в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, автомобиль задержан», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Ранее URA.RU сообщало о просветительской акции ГИБДД в Алапаевском районе. Госавтоинспекторы общались с водителями на АЗС и размещали памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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