В Ирбите водитель поблагодарил полицейских за процедуру, приведшую его к лишению прав. Видео

В Ирбите водитель поблагодарил сотрудников ДПС за тест на алкогольное опьянение

17 сентября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС на месте установили наличие опьянения у водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) нетрезвый водитель поблагодарил сотрудников ДПС за разъяснение прав при проверке его на содержание алкоголя в крови и возможность обжалования результата. «Результат алкотектора показал наличие 0,875 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено. Данный автомобилист уже исключен из процесса движения, в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, автомобиль задержан», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Ранее URA.RU сообщало о просветительской акции ГИБДД в Алапаевском районе. Госавтоинспекторы общались с водителями на АЗС и размещали памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения.

В Ирбите (Свердловская область) нетрезвый водитель поблагодарил сотрудников ДПС за разъяснение прав при проверке его на содержание алкоголя в крови и возможность обжалования результата. «Результат алкотектора показал наличие 0,875 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено. Данный автомобилист уже исключен из процесса движения, в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, автомобиль задержан», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Ранее URA.RU сообщало о просветительской акции ГИБДД в Алапаевском районе. Госавтоинспекторы общались с водителями на АЗС и размещали памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения.