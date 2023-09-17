Метеоролог Шувалов заявил о температурных аномалиях, разделяющих Россию

18 сентября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

В западной части России будет аномально теплая погода, в восточной — холодная Фото: Сергей Русанов © URA.RU В средней полосе России сохранится аномально теплая погода, однако в регионы восточнее Байкала придет низкая температура, нехарактерная для второй половины сентября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Средняя полоса от Смоленска до Казани — 19-24 градусов тепла на всю неделю. Это очень высоко. На 5-6 градусов выше, чем обычно в это времени года. Такого теплого сентября у нас не было пять лет», — сказал Александр Шувалов. Метеоролог отметил, что в южных регионах страны установится теплый бархатный сезон. «Ко всему прочему, это принесет нехарактерное тепло для второй половины сентября и на юг. После кратковременного небольшого похолодания на Кубани, в Крыму, Ставрополье, Астраханской области температура опять пойдет вверх и к концу недели достигнет 24-29 градусов. Местами увидим значение 30 градусов. На побережье будет 26-27 градусов. Бархатный сезон продолжается. Температура воды вполне приемлемая для того, чтобы продолжать купание. Температура воздуха благоприятствует принятию солнечных ванн», — объяснил собеседник агентства. В восточной части страны на этой неделе начнутся ночные заморозки, отметил Шувалов. «Если язык тепла идет до Оби, то восточнее Байкала в Якутии царствует отрицательная аномалия температуры. Ночные температуры в самом Якутске уже отрицательные большую часть недели. Дневная — 5-6 градусов. Сильных осадков пока нет», — уточнил он. «Понижение температуры довольно существенное двумя волнами пройдет в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В Хабаровске и Владивостоке начнется неделя с 20-22 градусов тепла, а закончится 10-15 градусами тепла, пройдут хорошие дожди. Затем циклон уйдет в Охотское море, ожидаются осадки в виде снега в Магаданской области. Здесь и дневные температуры тоже будут отрицательные. Порядка 1-6 градусов мороза», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В средней полосе России сохранится аномально теплая погода, однако в регионы восточнее Байкала придет низкая температура, нехарактерная для второй половины сентября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Средняя полоса от Смоленска до Казани — 19-24 градусов тепла на всю неделю. Это очень высоко. На 5-6 градусов выше, чем обычно в это времени года. Такого теплого сентября у нас не было пять лет», — сказал Александр Шувалов. Метеоролог отметил, что в южных регионах страны установится теплый бархатный сезон. «Ко всему прочему, это принесет нехарактерное тепло для второй половины сентября и на юг. После кратковременного небольшого похолодания на Кубани, в Крыму, Ставрополье, Астраханской области температура опять пойдет вверх и к концу недели достигнет 24-29 градусов. Местами увидим значение 30 градусов. На побережье будет 26-27 градусов. Бархатный сезон продолжается. Температура воды вполне приемлемая для того, чтобы продолжать купание. Температура воздуха благоприятствует принятию солнечных ванн», — объяснил собеседник агентства. В восточной части страны на этой неделе начнутся ночные заморозки, отметил Шувалов. «Если язык тепла идет до Оби, то восточнее Байкала в Якутии царствует отрицательная аномалия температуры. Ночные температуры в самом Якутске уже отрицательные большую часть недели. Дневная — 5-6 градусов. Сильных осадков пока нет», — уточнил он. «Понижение температуры довольно существенное двумя волнами пройдет в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В Хабаровске и Владивостоке начнется неделя с 20-22 градусов тепла, а закончится 10-15 градусами тепла, пройдут хорошие дожди. Затем циклон уйдет в Охотское море, ожидаются осадки в виде снега в Магаданской области. Здесь и дневные температуры тоже будут отрицательные. Порядка 1-6 градусов мороза», — заключил специалист.