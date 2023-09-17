Трамп объяснил, как Киев мог избежать гибели украинцев

Трамп: Киев мог избежать гибели украинцев, если бы отдал часть территории РФ
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Дональд Трамп сообщил, что у киевского режима был шанс сохранить страну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим мог избежать конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, никто бы из украинцев не погиб, если бы соглашение было заключено.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», — сообщил Трамп в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что при соглашении никто бы не погиб. По его словам, сделка помогла бы киевскому режиму сохранить страну.

Ранее Трамп сообщил, что разрешил бы конфликт на Украине. По его словам, он сделал бы это за 24 часа. Экс-помощник Трампа Джо Болтон заявил, что политика нынешнего президента США Джо Байдена лишь оттягивает поражение Украины, передает телеканал 360.

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Киевский режим мог избежать конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, никто бы из украинцев не погиб, если бы соглашение было заключено. «Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», — сообщил Трамп в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что при соглашении никто бы не погиб. По его словам, сделка помогла бы киевскому режиму сохранить страну. Ранее Трамп сообщил, что разрешил бы конфликт на Украине. По его словам, он сделал бы это за 24 часа. Экс-помощник Трампа Джо Болтон заявил, что политика нынешнего президента США Джо Байдена лишь оттягивает поражение Украины, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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