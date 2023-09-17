Слуцкий объяснил, как одно решение НАТО помогло бы избежать украинского конфликта

Слуцкий заявил, что конфликта на Украине могло бы и не быть

17 сентября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий заявил, что киевский режим не протянет и дня без западного вооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы НАТО согласилась на предложение России прекратить использовать Украину как антироссийский плацдарм, то конфликта можно было бы избежать. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Если бы в декабре 2021 года Альянс грубо не отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта вообще бы могло не быть», — заявил Слуцкий в telegram-канале. По его словам, киевский режим не протянет и дня без западного вооружения. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Киев мог избежать конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. По его словам, никто бы из украинцев не погиб, если бы соглашение было заключено. Американский журналист Гарланд Никсон сообщил, что Украина больше не существует как государство из-за желания США использовать ее в качестве своего плацдарма в Европе, передает телеканал 360.

Если бы НАТО согласилась на предложение России прекратить использовать Украину как антироссийский плацдарм, то конфликта можно было бы избежать. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Если бы в декабре 2021 года Альянс грубо не отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта вообще бы могло не быть», — заявил Слуцкий в telegram-канале. По его словам, киевский режим не протянет и дня без западного вооружения. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Киев мог избежать конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. По его словам, никто бы из украинцев не погиб, если бы соглашение было заключено. Американский журналист Гарланд Никсон сообщил, что Украина больше не существует как государство из-за желания США использовать ее в качестве своего плацдарма в Европе, передает телеканал 360.